Гетманцев оцінив збитки від повітряних тривог для української економіки

Нардеп Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про шкоду повітряних тривог для української економіки. На його думку, такі втрати становлять 3 млрд грн на добу вимушеного простою.

Про це він написав у Telegram.

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За словами нардепа, якщо взяти мінімальну сумарну тривалість тривог у 2 доби на місяць, втрати зведеного бюджету та пенсійного фонду можуть сягнути у 6 млрд грн/місяць.

Політик навів для розуміння планове фінансування:

дошкільної освіти — 4,4 млрд грн/місяць;

середньої освіти — 13 млрд грн/місяць;

програми медичних гарантій — 14 млрд грн/місяць.

Однак він додає: неправильно зводити питання тривог лише до негативного економічного ефекту, оскільки тривоги — це питання безпеки та людських життів, і потім збитків.

"Українці на другому році війни навчились самі для себе класифікувати небезпеку, виставляючи умовні маркери. Але очевидно, що ризики реальні і "тренувальний" політ МіГ-31 може закінчитися пуском ракет", — наголошує Гетманцев.

Пост Гетманцева. Джерело: Telegram

Він наголосив, що є доручення президента, адресоване Міноборони, Генштабу та уряду. На думку Гетманцева, лише посилення української ППО стимулює можливість розв'язання питання такого простою.

"Мінімізувати збитки і при цьому убезпечити українців — ось те завдання, яке нині вирішується. Утім, конкретний механізм, якщо таке рішення буде ухвалено, мають коментувати насамперед військові та фахівці з національної безпеки", — резюмує Гетманцев.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев розповів про те, як "чорних" зернотрейдерів будуть виводити з тіні. Також він заявив, що корупція — удар ножем у спину, який породжує зневіру.