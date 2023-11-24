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Гетманцев оценил ущерб от воздушных тревог для украинской экономики

24 ноября 2023 16:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Гетманцев оценил ущерб от воздушных тревог для украинской экономики
Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о вреде воздушных тревог для украинской экономики. По его мнению, такие потери составляют 3 млрд грн в сутки вынужденного простоя.

Об этом он написал в Telegram.

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По словам нардепа, если взять минимальную суммарную продолжительность тревог в 2 суток в месяц, потери сводного бюджета и пенсионного фонда могут достигнуть 6 млрд грн/месяц.

Политик привел для понимания плановое финансирование:

  • дошкольного образования — 4,4 млрд грн/месяц;
  • среднего образования — 13 млрд грн/месяц;
  • программы медицинских гарантий — 14 млрд грн/месяц.

Однако он добавляет: неправильно сводить вопросы тревог только к негативному экономическому эффекту, поскольку тревоги — это вопросы безопасности и человеческих жизней, а затем ущерба.

"Украинцы на втором году войны научились сами для себя классифицировать опасность, выставляя условные маркеры. Но очевидно, что риски реальны и "тренировочный" полет МиГ-31 может закончиться пуском ракет", — отмечает Гетманцев.

Гетманцев оценил ущерб от воздушных тревог для украинской экономики
Пост Гетманцева. Источник: Telegram

Он подчеркнул, что есть поручение президента, адресованное Минобороны, Генштабу и правительству. По мнению Гетманцева, только усиление украинского ПВО стимулирует возможность решения вопроса такого простоя.

"Минимизировать убытки и при этом обезопасить украинцев — вот та задача, которая сейчас решается. Впрочем, конкретный механизм, если такое решение будет принято, должны комментировать прежде всего военные и специалисты по национальной безопасности", — резюмирует Гетманцев.

Напомним, что ранее Даниил Гетманцев рассказал о том, как "черных" зернотрейдеров будут выводить из тени. Также он заявил, что коррупция — удар ножом в спину, порождающий уныние.

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