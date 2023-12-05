Як змінюватимуть оподаткування ФОПів

Данило Гетманцев. Фото: УНІАН

Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев окреслив вектори майбутніх змін в оподаткуванні ФОП.

Про це він розказав в інтерв’ю виданню Telegraf.

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Як у Східній Європі

Данило Гетманцев зазначив, що в Україні запроваджуватимуть моделі оподаткування, які позитивно зарекомендували себе в країнах Східної Європи. Зокрема, розглядається успішний податковий досвід Польщі.

"У 1991-му році Польща мала економічні показники розвитку, співставні з Україною. А через 30 років вона увійшла в топ-30 економік світу. І це, безперечно, перемога. Я переконаний, що ніяких експериментів, ані в оподаткуванні, ані в іншому напрямі в нас не повинно бути", — переконаний Гетманцев.

За його словами, польська модель не є ідеальною чи остаточною моделлю для наслідування. Проте, інтегруючись до Європи, Україна має слідувати прикладам тих країн, які вже пройшли цей шлях. Це, в першу чергу, східноєвропейські країни.

"Точно не Франція чи Німеччина, які мали зовсім інші можливості, а східноєвропейські країни, які стали успішними", — упевнений народний депутат.

Разом з тим, говорить він, не можна взяти якусь частину оподаткування з європейської моделі, запровадити в Україні, а все інше залишити в Європі. Це неправильно, нелогічно і не відповідає ані інтересам бізнесу, ані інтересам правового регулювання.

"Якщо ми говоримо про конкретну модель єдиного податку, то перша теза: ми її не будемо змінювати під час війни. І я неодноразово про це говорив", — запевнив Данило Гетманцев.

Наразі, констатує депутат, чинна в Україні модель єдиного податку замість стимулювання малого бізнесу стала інструментом для ухилення від оподаткування середнього і великого бізнесу, які мімікрують під малий з метою мінімізації податків.

Що ще казав Гетманцев про податки

Нагадаємо, Данило Гетманцев неодноразово давав інтерв’ю виданню Новини.LIVE. Так, у вересневому інтерв’ю народний депутат розказав про польську модель оподаткування ФОПів, концепцію податкової реформи "10-10-10", посилення тиску на бізнес, єдиний державний орган перевірок, ситуацію навколо рішень НКЦПФР щодо компанії "Фрідом фінанс Україна", альтернативу програми "5-7-9" для великого бізнесу та оподаткування українських біженців за кордоном.

Також Гетманцев розказав про майбутнє відновлення перевірок бізнесу, виконання "маяків" МВФ, ухвалення закону про фінмоніторинг політично значущих осіб та оподаткування надприбутків банків.

В листопадовому інтерв’ю для Новини.LIVE Данило Гетманцев розказав про критику на свою адресу — конструктивну і замовну, про перспективи запровадження в Україні спецрежиму оподаткування неофіційно зайнятих осіб, про лобізм у вітчизняній політиці та відносини з закордонними партнерами України.

Розказав він також про долю арештованих по світу російських активів і перспективи їх отримання Україною, про корупцію і боротьбу з нею в парламенті, про "податкове пекло" в Україні та передвиборчу програму Арестовича, про ціни і курс долара.