Как будут менять налогообложение ФЛПов

Даниил Гетманцев. Фото: УНИАН

Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев очертил векторы грядущих изменений в налогообложении ФЛП.

Об этом он рассказал в интервью изданию Telegraf.

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Как в Восточной Европе

Даниил Гетманцев отметил, что в Украине будут внедряться модели налогообложения, которые положительно зарекомендовали себя в странах Восточной Европы. В частности, рассматривается успешный налоговый опыт Польши.

"В 1991 году Польша имела экономические показатели развития, сопоставимые с Украиной. А через 30 лет она вошла в топ-30 экономик мира. И это, безусловно, победа. Я убежден, что никаких экспериментов, ни в налогообложении, ни в другом направлении у нас не должно быть", — убежден Гетманцев.

По его словам, польская модель не является идеальной или окончательной моделью для подражания. Однако интегрируясь в Европу Украина должна следовать примерам тех стран, которые уже прошли этот путь. Это, в первую очередь, восточноевропейские страны.

"Точно не Франция или Германия, которые имели совсем другие возможности, а ставшие успешными восточноевропейские страны", — уверен народный депутат.

Вместе с тем, говорит он, нельзя взять какую-то часть налогообложения по европейской модели, внедрить в Украине, а все остальное оставить в Европе. Это неправильно, нелогично и не отвечает ни интересам бизнеса, ни интересам правового регулирования.

"Если мы говорим о конкретной модели единого налога, то первый тезис: мы его не будем менять во время войны. И я неоднократно об этом говорил", — заверил Даниил Гетманцев.

В настоящее время, констатирует депутат, существующая в Украине модель единого налога вместо стимулирования малого бизнеса стала инструментом для уклонения от налогообложения среднего и крупного бизнеса, которые мимикрируют под малый бизнес с целью минимизации налогов.

Что еще говорил Гетманцев о налогах

Напомним, Даниил Гетманцев не раз давал интервью изданию Новини.LIVE. Так, в сентябрьском интервью народный депутат рассказал о польской модели налогообложения ФЛП, концепции налоговой реформы "10-10-10", усилении давления на бизнес, едином государственном органе проверок, ситуации вокруг решений НКЦБФР относительно компании "Фридом финанс Украина", альтернативе программе "5-7-9" для крупного бизнеса и налогообложении украинских беженцев за рубежом.

Также Гетманцев рассказал о предстоящем возобновлении проверок бизнеса, выполнении "маяков" МВФ, принятии закона о финмониторинге политически значимых лиц и налогообложении сверхприбылей банков.

В ноябрьском интервью для Новини.LIVE Даниил Гетманцев рассказал о критике в свой адрес — конструктивной и заказной, о перспективах внедрения в Украине спецрежима налогообложения неофициально занятых лиц, о лоббизме в отечественной политике и отношениях с зарубежными партнерами Украины.

Рассказал он также о судьбе арестованных по миру российских активов и перспективах их получения Украиной, о коррупции и борьбе с ней в парламенте, о "налоговом аде" в Украине и предвыборной программе Арестовича, о ценах и курсе доллара.