Данило Гетманцев пояснив причини корупції в Україні

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Причиною корупції та кумівства в Україні є олігархічно-кланова система суспільного устрою.

У цьому впевнений народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який став гостем студії Вечір.LIVE з ведучою Ланою Шевчук.

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На думку Гетманцева, самі по собі олігархи не є основними складовими кланової системи. Скоріше вони є додатком до кланової системи.

"Кланова система — це система кланів всередині правоохоронних органів, митниці, податкової. Це конкретні люди, не на найвищих посадах, які знають один одного, пов’язані між собою круговою порукою, корупційними зв’язками і дерибаном тих чи інших схем. Це таке собі майже кровне родство", — говорить народний депутат.

За його словами, клани керують Україною вже понад 30 років. Змінюються політики, партії, президенти. А ці люди десятиріччями перебувають на своїх посадах і є основним злом цієї держави.

"От їх ми зараз і ламаємо. Ми в меншості. Але ми ламаємо цю кланово-олігархічну систему, яка як ракова пухлина пронизує собою все українське суспільство", — заявив Гетманцев.

Нагадаємо, Венеційська комісія рекомендує Україні почекати з імплементацією закону про олігархів, поки не закінчиться війна. Хоча імплементація цього закону була однією з умов вступу України до ЄС.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив — є ймовірність, що потреба в законі взагалі відпаде.

