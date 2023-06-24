Даниил Гетманцев объяснил причины коррупции в Украине

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Причиной коррупции и кумовства в Украине является олигархическо-клановая система общественного устройства.

В этом уверен народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ставший гостем студии Вечір.LIVE с ведущей Ланой Шевчук.

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При чем здесь олигархи

По мнению Гетманцева, сами по себе олигархи не являются основными составляющими клановой системы. Скорее, они являются приложением клановой системы.

"Клановая система — это система кланов внутри правоохранительных органов, Таможни, Налоговой. Это конкретные люди, не на высших должностях, которые знают друг друга, связаны между собой круговой порукой, коррупционными связями и дерибаном тех или иных схем. Это такое себе почти кровное родство", — говорит народный депутат.

По его словам, кланы руководят Украиной уже более 30 лет. Меняются политики, партии, президенты. А эти люди десятилетиями находятся на своих должностях и являются основным злом этого государства.

"Вот их мы сейчас и ломаем. Мы в меньшинстве. Но мы ломаем эту кланово-олигархическую систему, которая как раковая опухоль пронизывает собой все украинское общество", — заявил Гетманцев.

Напомним, Венецианская комиссия рекомендует Украине подождать с имплементацией закона об олигархах, пока не закончится война. Хотя имплементация этого закона была одним из условий вступления Украины в ЕС.

Министр юстиции Денис Малюска заявил: есть вероятность, что потребность в законе вообще отпадет.