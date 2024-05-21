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Глобальна шоколадна криза — як підскочать ціни на солодощі в Україні

21 травня 2024 10:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на шоколад рекордно зростуть — скільки коштуватимуть солодощі в Україні
Асортимент кондитерських виробів. Фото: figura.in.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році відбулося рекордне зростання світових цін на какао та шоколад через дефіцит сировини. Такі негативні тенденції позначаться на вартості солодощів на полицях українських магазинів.

Про це йдеться у відповідному прогнозі експертів, інформує ТСН.

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Наслідки глобальної шоколадної кризи

Цьогоріч вартість какао-бобів побила історичні рекорди. Це сталося на тлі негативної ситуації у Західній Африці, традиційному найбільшому світовому постачальнику какао-бобів.

Там були змушені призупинити роботу переробні підприємства через погані погодні умови, великий дефіцит дерев внаслідок старіння та збільшення хвороб.

На основі несприятливих умов за три місяці ціна на сировину зросла на торгах з чотирьох до майже 12 тис. доларів за одну тонну. Однак зараз ф’ючерси на какао подешевшали до 7 тис. доларів за тонну.

Переробні гіганти вже говорять про шоколадну кризу, що охопить увесь світ. Зокрема, в Україні до війни обсяги виробництва кондитерки становили: близько 70 тис. тонн чистого шоколаду і близько 200 тис. тонн виробів з його вмістом. Під час воєнного стану та шоколадної кризи обсяг суттєво скоротився, а продукція подорожчала.

Яких чекати цін на солодощі в Україні

Зокрема, в Об’єднанні виробників кондитерської, харчоконцентратної та крохмалопатокової галузей України прогнозують, що шоколадні вироби будуть надалі зростати в ціні. Підвищення може становити умовно 40%. Водночас це вдарило по рівню споживання кондитерки в Україні — зниження на 10-15%.

"Ціна, яку ми формуємо на шоколад в Україні, вона ще не досягла того рівня, який би зміг дозволити повністю компенсувати втрати виробника, пов’язані з шоковою пропозицією цін на какао-боби. Шоколад далі буде зростати у ціні. Єдине, що його динаміка буде стримуватися достатньо високою конкуренцією у галузі", — пояснили в Об’єднанні.

Українські виробники починають конкурувати не кількістю, а якістю, підхоплюючи світові тенденції на комбіновану продукцію. Це може закрити потреби споживачів і побороти шоколадну кризу. Йдеться про додавання більшої частки інших складових до продукції.

"Подивіться на класичні солодкі батончики. Там же є і нуга, і карамель, і горіхи, і арахіс. Це одна з тенденцій, і буде більше нових цікавих продуктів", — додали експерти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше експерти назвали харчові продукти, які в Україні коштують дорожче, аніж у країнах Європи. Для порівняння взяли ціни в сусідніх Польщі та Румунії, а також двох країнах Балтії — Латвії та Естонії.

Також ми писали, що ціни на черешню можуть становити понад 1,5 тисячі гривень за кілограм. Найдорожчу черешню в країні помітили на ринку Києва.

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