Цены на шоколад рекордно вырастут — сколько будут стоить сладости в Украине

Ассортимент кондитерских изделий. Фото: figura.in.ua

В 2024 году произошел рекордный рост мировых цен на какао и шоколад из-за дефицита сырья. Такие негативные тенденции отразятся на стоимости сладостей на полках украинских магазинов.

Об этом говорится в соответствующем прогнозе экспертов, передает ТСН.

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Последствия глобального шоколадного кризиса

В этом году стоимость какао-бобов побила исторические рекорды. Это произошло на фоне негативной ситуации в Западной Африке, традиционном крупнейшем мировом поставщике какао-бобов.

Там были вынуждены приостановить работу перерабатывающих предприятий из-за плохих погодных условий, большого дефицита деревьев из-за старения и увеличения болезней.

На основе неблагоприятных условий за три месяца цена на сырье выросла на торгах с четырех до 12 тыс. долларов за одну тонну. Однако сейчас фьючерсы на какао подешевели до 7 тысяч долларов за тонну.

Перерабатывающие гиганты уже говорят о шоколадном кризисе, который охватит весь мир. В частности, в Украине до войны объемы производства кондитерки составляли около 70 тыс. тонн чистого шоколада и около 200 тыс. тонн изделий с его содержанием. Во время военного положения и шоколадного кризиса объем сократился, а продукция подорожала.

Каких ждать цен на сладости в Украине

В частности, в Объединении производителей кондитерской, пищевоконцентратной и крахмалопаточной отраслей Украины прогнозируют, что шоколадные изделия будут в дальнейшем расти в цене. Повышение может составить условно 40%. В то же время это отразилось на уровне потребления кондитерки в Украине — снижение на 10-15%.

"Цена, которую мы формируем на шоколад в Украине, она еще не достигла того уровня, который бы смог позволить полностью компенсировать потери производителя, связанные с шоковым предложением цен на какао-бобы. Шоколад дальше будет расти в цене, единственное, что его динамика будет сдерживаться достаточно высокой конкуренцией в отрасли", — пояснили в Объединении.

Украинские производители начинают конкурировать не количеством, а качеством, подхватывая мировые тенденции на комбинированную продукцию. Это может закрыть потребности потребителей и побороть шоколадный кризис. Речь идет о добавлении большей доли других составляющих продукции.

"Посмотрите на классические сладкие батончики, там же есть и нуга карамель, и орехи и арахис — это одна из тенденций и будет больше новых интересных продуктов", — добавили эксперты.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее эксперты назвали пищевые продукты, которые в Украине стоят дороже, чем в странах Европы. Для сравнения взяли цены в соседней Польше и Румынии, а также в двух странах Балтии — Латвии и Эстонии.

Также мы писали, что цены на черешню могут составлять более 1,5 тыс. гривен за килограмм. Самую дорогую черешню в стране заметили на рынке Киева.