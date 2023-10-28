Голова "Нафтогазу" відповів, коли Україна зупинить транзит російського газу до ЄС

Голова правління компанії "Нафтогаз" Олексій Чернишов. Фото: Forbes Україна

Україна продовжує транзит російського газу виключно з метою підтримки європейських країн, які не мають виходу до морів. І на сьогодні вони потребують цього об'єму.

Про це розповів в інтерв’ю Радіо Свобода голова правління компанії "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

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Відмова від російського газу

ЄС заявив про те, що повністю відмовиться від споживання саме російського газу до 2027 року.

"Що стосується цього контракту — маємо також бути надійним партнером для наших європейських партнерів, для країн, які цього потребують. Але ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо намірів чи ініціативи її продовжувати", — запевнив Чернишов.

За його словами, Європейський союз робить великі кроки в напрямку скорочення споживання природного газу загалом і, зокрема російського. Ми вже побачили це саме в цьому році.

Зокрема Україна буде пришвидшувати ці процеси політичним шляхом.

"Немає проблем у світі з газом, є проблема з його постачанням до Європи. Є потужності LNG-терміналів та інших можливостей для того, щоб його доставити до споживачів", — мовиться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні Україна посідає третє місце в Європі за резервами газу.

"Тому маємо рухатися вперед. Маємо збільшувати власний видобуток. Маємо скоротити власне споживання, в якийсь момент зробити його ефективним", — каже голова "Нафтогазу".

Чи судитиметься "Нафтогаз" із "Газпромом"

Саме Україна найближчими роками може відігравати важливу роль у постачанні газу на європейському континенті.

Водночас Чернишов наголошує, що "Нафтогаз" планує судитися з російським "Газпромом".

"На активній стадії це відбувається, і, безумовно, ми досягнемо успіху в цьому", — запевнив очільник "Нафтогазу".

Раніше стало відомо, про те, що у 2023 році іноземні партнери нададуть Україні майже 3 мільярди гривень для того, щоб забезпечити українців дровами взимку.