Голова "Нафтогазу" відповів, коли Україна зупинить транзит російського газу до ЄС
Україна продовжує транзит російського газу виключно з метою підтримки європейських країн, які не мають виходу до морів. І на сьогодні вони потребують цього об'єму.
Про це розповів в інтерв’ю Радіо Свобода голова правління компанії "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
Відмова від російського газу
ЄС заявив про те, що повністю відмовиться від споживання саме російського газу до 2027 року.
"Що стосується цього контракту — маємо також бути надійним партнером для наших європейських партнерів, для країн, які цього потребують. Але ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо намірів чи ініціативи її продовжувати", — запевнив Чернишов.
За його словами, Європейський союз робить великі кроки в напрямку скорочення споживання природного газу загалом і, зокрема російського. Ми вже побачили це саме в цьому році.
Зокрема Україна буде пришвидшувати ці процеси політичним шляхом.
"Немає проблем у світі з газом, є проблема з його постачанням до Європи. Є потужності LNG-терміналів та інших можливостей для того, щоб його доставити до споживачів", — мовиться у повідомленні.
Зазначається, що на сьогодні Україна посідає третє місце в Європі за резервами газу.
"Тому маємо рухатися вперед. Маємо збільшувати власний видобуток. Маємо скоротити власне споживання, в якийсь момент зробити його ефективним", — каже голова "Нафтогазу".
Чи судитиметься "Нафтогаз" із "Газпромом"
Саме Україна найближчими роками може відігравати важливу роль у постачанні газу на європейському континенті.
Водночас Чернишов наголошує, що "Нафтогаз" планує судитися з російським "Газпромом".
"На активній стадії це відбувається, і, безумовно, ми досягнемо успіху в цьому", — запевнив очільник "Нафтогазу".
Раніше стало відомо, про те, що у 2023 році іноземні партнери нададуть Україні майже 3 мільярди гривень для того, щоб забезпечити українців дровами взимку.
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