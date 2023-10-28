Глава "Нафтогаза" ответил, когда Украина остановит транзит российского газа в ЕС
Украина продолжает транзит российского газа исключительно с целью поддержки европейских стран, не имеющих выхода к морям. И на сегодняшний день они нуждаются в этом объеме.
Об этом рассказал в интервью Радио Свобода глава правления компании "Нафтогаза" Алексей Чернышев.
Отказ от российского газа
ЕС заявил о том, что полностью откажется от потребления именно российского газа до 2027 года.
"Что касается этого контракта — должны также быть надежным партнером для наших европейских партнеров, для стран, которые в этом нуждаются. Но это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать", — заверил Чернышев.
По его словам, Европейский союз делает большие шаги в направлении сокращения потребления природного газа в целом и, в частности российского. Мы уже увидели это в этом году.
В частности, Украина будет ускорять эти процессы политическим путем.
"Нет проблем в мире с газом, есть проблема с его поставкой в Европу. Есть мощности LNG-терминалов и других возможностей для того, чтобы его доставить потребителям ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день Украина занимает третье место в Европе по резервам газа.
"Поэтому должны двигаться вперед. Должны увеличивать собственную добычу. Должны сократить собственное потребление, в какой-то момент сделать его эффективным" , — говорит глава "Нафтогаза".
Будет ли судиться "Нафтогаз" с "Газпромом"
Именно Украина в ближайшие годы может играть важную роль в поставках газа на европейском континенте.
В то же время Чернышев отмечает, что "Нафтогаз" планирует судиться с российским "Газпромом".
"На активной стадии это происходит, и, безусловно, мы добьемся успеха в этом", — заверил глава "Нафтогаза".
Ранее стало известно, что в 2023 году иностранные партнеры предоставят Украине почти 3 миллиарда гривен для того, чтобы обеспечить украинцев дровами зимой.
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