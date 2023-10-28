Глава "Нафтогаза" ответил, когда Украина остановит транзит российского газа в ЕС

Председатель правления компании "Нефтегаз" Алексей Чернышев. Фото: Forbes Украина

Украина продолжает транзит российского газа исключительно с целью поддержки европейских стран, не имеющих выхода к морям. И на сегодняшний день они нуждаются в этом объеме.

Об этом рассказал в интервью Радио Свобода глава правления компании "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

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Отказ от российского газа

ЕС заявил о том, что полностью откажется от потребления именно российского газа до 2027 года.

"Что касается этого контракта — должны также быть надежным партнером для наших европейских партнеров, для стран, которые в этом нуждаются. Но это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать", — заверил Чернышев.

По его словам, Европейский союз делает большие шаги в направлении сокращения потребления природного газа в целом и, в частности российского. Мы уже увидели это в этом году.

В частности, Украина будет ускорять эти процессы политическим путем.

"Нет проблем в мире с газом, есть проблема с его поставкой в Европу. Есть мощности LNG-терминалов и других возможностей для того, чтобы его доставить потребителям ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день Украина занимает третье место в Европе по резервам газа.

"Поэтому должны двигаться вперед. Должны увеличивать собственную добычу. Должны сократить собственное потребление, в какой-то момент сделать его эффективным" , — говорит глава "Нафтогаза".

Будет ли судиться "Нафтогаз" с "Газпромом"

Именно Украина в ближайшие годы может играть важную роль в поставках газа на европейском континенте.

В то же время Чернышев отмечает, что "Нафтогаз" планирует судиться с российским "Газпромом".

"На активной стадии это происходит, и, безусловно, мы добьемся успеха в этом", — заверил глава "Нафтогаза".

Ранее стало известно, что в 2023 году иностранные партнеры предоставят Украине почти 3 миллиарда гривен для того, чтобы обеспечить украинцев дровами зимой.