Голова «Укренерго» розказав, як покривається дефіцит електроенергії в Україні

Володимир Кудрицький. Фото: Новини.LIVE

В періоди дефіциту електроенергії в енергосистемі України відбувається примусова активація виробництва на електростанціях або використовується імпорт електроенергії з ЄС для покриття потреб споживання.

Про це розказав голова правління національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю виданню "Телеграф".

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За словами керівника НЕК "Укренерго", в енергосистемі України час від часу присутній дефіцит електроенергії.

Це пов'язано з важкими руйнуваннями від російських ракет та дронів теплових та гідроелектростанцій взимку.

"Дуже багато електростанцій та мереж пошкоджено, багато енергоблоків зруйновано. І вони зараз відновлюються. Тобто не ремонтуються планово, як завжди, коли замінюються якісь запчастини, деталі, капітально ремонтуються, а відновлюються часом зі стану повної руйнації", — розказав Кудрицький.

Крім того, наразі атомні станції зайшли в планові ремонти. Їх виробництво низьке у літній період. Тому покривати дефіцит електроенергії іноді важко.

Як покривається дефіцит електроенергії

Дефіцит електроенергії означає, що обсяг запропонованої енергії в енергосистемі менше, ніж потреба у споживанні.

"І тоді ми змушені або примусово активувати виробництво на електростанціях по команді диспетчера "Укренерго", або використовувати імпорт електроенергії з ЄС для покриття потреб споживання", — каже очільник НЕК.

За його словами, імпорт є найбільш значним джерелом покриття цього дефіциту.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" закликали українців економити світло у пікові години, оскільки в Україні триває ремонт на деяких енергоблоках ТЕС та АЕС.

В компанії запевнили, що попри знищену росіянами Каховську ГЕС, об’єм генерації електроенергії в Україні достатній для покриття усіх наявних потреб.

Також в "Укренерго" заявили, що Україна продовжує експорт електроенергії у дві країни Євросоюзу: в Польщу — з 10 до 15 години; в Словаччину — з 16 до 19 години.

Разом з тим у пікові години Україна не експортує електроенергію.

