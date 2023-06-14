Глава «Укрэнерго» рассказал, как покрывается дефицит электроэнергии в Украине

Владимир Кудрицкий. Фото: Новини.LIVE

В период дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины происходит принудительная активация производства на электростанциях или используется импорт электроэнергии из Европейского Союза для покрытия потребностей потребления.

Об этом рассказал глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью изданию "Телеграф".

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По словам руководителя НЭК "Укрэнерго", в энергосистеме Украины время от времени происходит дефицит электроэнергии.

Это связано с тяжелыми разрушениями от российских ракет и дронов тепловых и гидроэлектростанций зимой.

"Очень много электростанций и сетей повреждено, многие энергоблоки разрушены. И они сейчас восстанавливаются. То есть не ремонтируются планово, как всегда, когда заменяются какие-то запчасти, детали, капитально ремонтируются, а восстанавливаются иногда из состояния полного разрушения", — рассказал Кудрицкий.

Кроме того, в настоящее время атомные станции вошли в плановые ремонты. Их производство довольно низкое в летний период. Поэтому покрывать дефицит электроэнергии иногда тяжело.

Как покрывается дефицит электроэнергии

Дефицит электроэнергии означает, что объем предлагаемой энергии в энергосистеме меньший, чем потребности потребления.

"И тогда мы вынуждены либо принудительно активировать производство на электростанциях по команде диспетчера "Укрэнерго", либо использовать импорт электроэнергии из ЕС для покрытия потребностей потребления", — говорит глава НЭК.

По его словам, импорт является наиболее значительным источником покрытия этого дефицита.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" призвали украинцев экономить свет в пиковые часы, поскольку в Украине идет ремонт на некоторых энергоблоках ТЭС и АЭС.

В компании заверили, что, несмотря на уничтоженную россиянами Каховскую ГЭС, объем генерации электроэнергии в Украине достаточен для покрытия всех имеющихся потребностей.

Также в "Укрэнерго" заявили, что Украина продолжает экспорт электроэнергии в две страны Евросоюза: в Польшу — с 10 до 15 часов; в Словакию — с 16 до 19 часов.

Вместе с тем, в пиковые часы Украина не экспортирует электроэнергию.