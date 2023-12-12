Голова Верховної Ради Стефанчук задекларував понад мільйон гривень доходів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Верховна Рада України

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, задекларував особистих доходів на суму 1 313 689 гривень. Також у декларації вказано, що дружина депутата, працюючи в Київському національному університету ім. Тараса Шевченка, заробляє півмільйона гривень.

Про це йдеться у реєстрі декларацій.

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Доходи Руслана Стефанчука мають кілька складових:

депутатська заробітна плата: 718 333 грн,

відшкодування витрат від ВР: 478 833 грн,

плата за здачу житла в оренду: 65 000 грн,

довічна виплата за звання академіка Національної академії правових наук України: 51 523 грн.

Вказана також заробітна плата дружини, яка працює в КНУ ім. Шевченка, — 526 955 грн.

Фінансових заощаджень спільно з дружиною вони мають 49100 доларів та 15600 євро готівкою.

Також у декларації депутата є записана на нього квартира у Хмельницькому на 93,4 м², вартістю 127191 грн. А у власності дружини — квартира у Києві на 101,8 м² за 864 846 грн.

До того ж у спільній власності подружжя перебуває ділянка землі в Білогородці Київської області, площею 1008 м² та вартістю 275 789 грн. На ній родина має недобудований садибний будинок, площею 270 м².

Щодо цінного майна, вказане наступне:

комплект золотих ювелірних виробів дружини,

старовинна ікона,

бібліотека наукової літератури — близько 5000 примірників.

Автомобілі у подружжя також задекларовані. Руслан Стефанчук має у власності Mitsubishi Outlander 2018 року випуску за 932 200 грн. А на його дружину записане авто Renault Captur 2015 року, вартістю 538 630 грн.

Нагадаємо, НАЗК 11 грудня відкрило публічний доступ до електронних декларацій. Відкрили його за вимогами ухваленого Радою закону № 3384-ІХ.