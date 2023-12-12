Председатель Верховной Рады Стефанчук задекларировал более миллиона гривен доходов

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Верховная Рада Украины

Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады Украины, задекларировал личные доходы на сумму 1 313 689 гривен. Также в декларации указано, что супруга депутата, работая в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, зарабатывает полмиллиона гривен.

Об этом говорится в реестре деклараций.

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Доходы Руслана Стефанчука имеют несколько составляющих:

депутатская заработная плата: 718 333 грн,

возмещение расходов от ВР: 478 833 грн,

плата за сдачу жилья в аренду: 65 000 грн,

пожизненная выплата за звание академика Национальной академии правовых наук Украины: 51 523 грн.

Указана также заработная плата жены, работающей в КНУ им. Шевченко, — 526 955 грн.

Финансовые сбережения совместно с женой у них 49100 долларов и 15600 евро наличными.

Также в декларации депутата записана на него квартира в Хмельницком на 93,4 м², стоимостью 127 191 грн. А в собственности жены — квартира в Киеве на 101,8 м² за 864 846 грн.

К тому же, в общей собственности супругов находится участок земли в Белогородке Киевской области, площадью 1008 м² и стоимостью 275789 грн. На нем семья имеет недостроенный усадебный дом, площадью 270 м².

Относительно ценного имущества указано следующее:

комплект золотых ювелирных изделий жены,

старинная икона,

библиотека научной литературы – около 5000 экземпляров.

Автомобили у супругов также задекларированы. Руслан Стефанчук имеет в собственности Mitsubishi Outlander 2018 выпуска за 932 200 грн. А на его жену записан автомобиль Renault Captur 2015 года, стоимостью 538 630 грн.

Напомним, НАПК 11 декабря открыло публичный доступ к электронным декларациям. Открыли его по требованиям принятого Советом закона № 3384-ІХ.