Компанія Google представила оновлену концепцію свого пошукового продукту

Пошук Google у телефоні. Фото: komando.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Компанія Google представила оновлену концепцію свого пошукового сервісу. Тепер він буде покращений за допомогою штучного інтелекту.

Про нові функції пошуку від Google повідомляє Business Insider.

Читайте також:

Яким буде оновлений пошуковий сервіс Google

На демонстрації Google показали, як пошук тепер може знаходити студії йоги у вашому місті, в яких є вільні місця, створювати плани харчування для сім'ї та навіть усувати проблеми з вашим програвачем і пропонувати варіант розв'язання проблеми, просто переглядаючи відео, яке ви знімаєте на свій телефон.

Як зазначається, це кардинальне покращення у функціональності найбільшої у світі пошукової системи. Google намагається зайняти провідні позиції у перегонах штучного інтелекту, що охопили технологічні компанії.

У багатьох випадках нове вікно пошуку працює як вікно Gemini — з відповідями, згенерованими штучним інтелектом. Ви можете спілкуватися в цьому вікні як з чат-ботом. За словами керівника відділу пошуку Ліз Рід, пошук, який міг зайняти у користувачів багато хвилини або години, Google тепер може виконати за лічені секунди.

Функції пошуку Google на базі Gemini можуть навіть пропонувати пропозиції, про які користувачі не питали. Наприклад, запит на рекомендацію святкового ресторану може призвести до появи результатів, що показують живу музику або місця на даху.

За словами Рід, види пошуку, організовані за допомогою штучного інтелекту, незабаром будуть доступні в таких категоріях, як фільми, музика, книги, готелі та покупки.

При цьому аналітики зазначають, що нове бачення Google пошуку може змінити роботу інтернету в більш широкому значенні. Більшість архітектури інтернету побудована на основі бізнес-моделей, які використовують SEO для збільшення кількості переглядів та збільшення доходів від реклами. Перетворення пошуку в чат-бот може вплинути на розподіл трафіку.

Але Рід розвіяла ці побоювання, зазначивши, що зміни не можуть призвести до зменшення відвідувань веб-сайту.

"Ми бачимо, що посилання, включені в огляди AI, отримують більше кліків, ніж якби сторінка відображалася як традиційний веб-листинг на цей запит", — додала вона.

Нагадаємо, абсолютно новий бюджетний Google Pixel 8a виявився максимально наближеним до флагмана Pixel 8 — дисплей, загальна продуктивність та налаштування камери тепер надзвичайно схожі. Різниця в деталях, але чи настільки вони важливі, що за них потрібно заплатити на 200 доларів більше.

Також ми писали, що названі чотири типи СМС, які небезпечно зберігати в телефоні. Якщо доступ до вашого телефону навіть ненадовго отримає стороння людина, з СМС вона може дізнатися багато інформації, яку зможе використати проти вас.