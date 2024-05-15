Компания Google представила обновленную концепцию поискового продукта

Поиск Google в телефоне. Фото: komando.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Компания Google представила обновленную концепцию поискового сервиса. Теперь он будет улучшен с помощью искусственного интеллекта.

О новых функциях поиска от Google сообщает Business Insider.

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На демонстрации Google показали, как поиск теперь может находить студии йоги в вашем городе, где есть свободные места, создавать планы питания для семьи и даже устранять проблемы с вашим проигрывателем и предлагать вариант решения проблемы, просто просматривая видео, которое вы снимаете на свой телефон.

Это кардинальное улучшение в функциональности крупнейшей в мире поисковой системы. Google пытается занять ведущие позиции в гонке искусственного интеллекта, которая охватила технологические компании.

Во многих случаях новое окно поиска работает как окно Gemini с ответами, сгенерированными искусственным интеллектом. Вы можете общаться в этом окне как с чат-ботом. По словам руководителя отдела поиска Лиз Рид, поиск, который мог занять у пользователей много минут или часов, Google теперь может выполнить в считанные секунды.

Функции поиска Google на базе Gemini могут даже предлагать идеи, о которых пользователи не спрашивали. К примеру, запрос на рекомендацию праздничного ресторана может привести к появлению результатов, показывающих живую музыку или места на крыше.

По словам Рид, виды поиска, организованные с помощью искусственного интеллекта, в скором времени будут доступны в таких категориях как фильмы, музыка, книги, отели и покупки.

При этом аналитики отмечают, что новое видение поиска Google может изменить работу интернета в более широком смысле. Большинство архитектур интернета построено на основе бизнес-моделей, которые используют SEO для увеличения количества просмотров и увеличения доходов от рекламы. Преобразование поиска в чат-бот может повлиять на распределение трафика.

Но Рид развеяла эти опасения, отметив, что изменения не могут привести к уменьшению посещений веб-сайта.

"Мы видим, что ссылки, включенные в обзоры AI, получают больше кликов, чем если бы страница отображалась как традиционный веб-листинг по этому запросу", — добавила она.

Напомним, совершенно новый бюджетный Google Pixel 8a оказался максимально приближен к флагману Pixel 8 — дисплей, общая производительность и настройка камеры теперь чрезвычайно схожи. Разница в деталях, но так ли они важны, что за них нужно заплатить на 200 долларов больше.

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