Готова ризикнути: Кулеба про готовність України відновити експорт зерна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: МЗС України

Попри те, що Росія вирішила відмовитися від участі у "зерновій угоді" та можливі атаки на цивільні кораблі, Україна розглядає можливість відновлення експорту зернових. При цьому Україні не потрібна підтримка РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі Time.

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За словами Кулеби, Україна готова прийняти виклик та продемонструвати свою незалежність.

"Ми готові ризикувати. Наша позиція перед світовою спільнотою зрозуміла: нам не потрібна підтримка Росії", — сказав він.

При цьому міністр наголосив на важливості обліку потенційної небезпеки для цивільних судів, які можуть стати метою ракетного чи морського нападу з боку Росії.

Кулеба також звернув увагу на необхідність координації з міжнародними партнерами, включаючи Анкару та ООН, щоб зменшити ризики.

За інформацією ЗМІ, минулого разу, коли Москва відмовилася від "зернового договору", Україна за підтримки Туреччини та ООН продовжила експорт. Попри це Росія незабаром повернулася до домовленостей, що сприяло продовженню експортних поставок. Проте ситуація може змінитись і зараз.

Кулеба припустив, що для Росії повернення до договору може не становити інтересу. Відзначивши зростання світових цін на зерно на 9% після російських декларацій та виходу з договору, він висловив думку, що вирішивши припинити співпрацю, Росія прагне отримати комерційну вигоду.

"Це подвійна вигода для них: з одного боку, вони послаблюють економічну позицію України, з іншого — підвищують ціни на свою продукцію", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, що в рамках Чорноморської зернової ініціативи Україна надала Ефіопії близько 300 тисяч тонн харчових продуктів та додатково 90 тисяч тонн зернових. Відправлення було здійснено у рамках проєкту GrainfromUkraine.