Готова рискнуть: Кулеба про готовность Украины возобновить экспорт зерна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

Несмотря на то, что Россия решила отказаться от участия в "зерновом соглашении" и возможные атаки на гражданские корабли, Украина рассматривает возможность возобновления экспорта зерновых. При этом, Украине не нужна поддержка РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии Time.

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По словам Кулебы, Украины готова принять вызов и продемонстрировать свою независимость.

"Мы готовы рисковать. Наша позиция перед мировым сообществом ясна: нам не требуется поддержка России", — сказал он.

При этом министр подчеркнул важность учета потенциальной опасности для гражданских судов, которые могут стать целью ракетного или морского нападения со стороны России.

Кулеба также обратил внимание на необходимость координации с международными партнерами, включая Анкару и ООН, чтобы уменьшить риски.

По информации СМИ, в прошлый раз, когда Москва отказалась от "зернового договора", Украина, при поддержке Турции и ООН, продолжила экспорт. Несмотря на это, Россия вскоре вернулась к договоренностям, что способствовало продолжению экспортных поставок. Тем не менее ситуация может измениться и сейчас.

Кулеба предположил, что для России возвращение к договору может не представлять интереса. Отметив рост мировых цен на зерно на 9% после российских деклараций и выхода из договора, он выразил мнение, что, решив прекратить сотрудничество, Россия стремится получить коммерческую выгоду.

"Это двойная выгода для них: с одной стороны, они ослабляют экономическую позицию Украины, с другой — повышают цены на свою продукцию", — заключил Кулеба.

Напомним, что в рамках Черноморской зерновой инициативы, Украина предоставила Эфиопии около 300 тысяч тонн продуктов питания и дополнительно 90 тысяч тонн зерновых. Отправка была осуществлена в рамках проекта GrainfromUkraine.