Курс долара та євро на 30 січня — на ринку чергові зміни

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара та євро в Україні дещо змінився. На вівторок, 30 січня, Національний банк підвищив офіційний курс американської валюти, а обмінники незначно знизили.

Про це свідчить інформація сайту НБУ.

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За відомостями регулятора, на завтра встановлено такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 37,88 грн (+0,10);

євро — 41,00 грн (-0,05);

злотий — 9,39 грн (+0,02).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, на готівковому ринку валюта теж зросла у вартості: долар підскочив до 37,72 гривні (+0,03) у купівлі та до 38,33 грн (+0,03) — у продажу. Євровалюту продають під час купівлі — за 41,02 грн (0,00), під час продажу — за 41,91 грн (+0,01).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише Minfin, в обмінниках долар та євро незначно змінились у вартості. Долар коштує під час купівлі 38,25 грн (0,00), під час продажу — 38,33 грн (-0,02). Євровалюту купують за 41,65 грн (-0,07), продають за 41,80 грн (-0,10).

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Нагадаємо, в Україні зріс обсяг непрацюючих бізнес-кредитів у банківському секторі за час повномасштабного вторгнення. Частка підскочила до 44% на початок жовтня 2023 року, до 359 млрд гривень.

Також ми писали про те, українські банки на тлі зростання попиту нарощують обсяги ввезення готівкової валюти. Крім цього, Національний банк України (НБУ) фіксує завезення золота на 7-8 млн доларів.