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Гривна продолжает обесцениваться — курс валют на сегодня

30 января 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс доллара на 30 января — НБУ и банки повысили цены на валюту
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на украинском валютном рынке изменился во вторник, 30 января. Национальный банк поднял официальный курс американской валюты, в то время как обменные пункты снизили цены.

Об этом свидетельствуют официальные данные НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

По информации Нацбанка, на сегодняшний день установлены официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

  • доллар — 37,88 грн (+0,10);
  • евро — 41,00 грн (-0,05);
  • злотый — 9,39 грн (+0,02).

Курс валют в банках

Как свидетельствует портал Kurs, на украинском наличном рынке валюта немного подорожала. Доллар вырос до 37,72 гривны (+0,03) при покупке и до 38,33 грн (+0,03) — при продаже. Евро стоит в покупке — за 41,02 грн (0,00), в продаже — за 41,91 грн (+0,01).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют на 30 января
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменных пунктах доллар и евро подешевели. Доллар в покупке стоит 38,25 грн (0,00), в продаже —38,33 грн (-0,02). Евро покупают по 41,65 грн (-0,07), а продают по 41,80 грн (-0,10).

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Напомним, в Украине вырос объем неработающих бизнес-кредитов в банковском секторе за время полномасштабного вторжения. Доля подскочила до 44% к началу октября 2023 года, до 359 млрд гривен.

Также мы писали о том, что украинские банки на фоне роста спроса наращивают объемы ввоза наличной валюты. Кроме этого, Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует ввоз золота на 7-8 млн долларов.

 

 

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