Курс доллара на 30 января — НБУ и банки повысили цены на валюту

Гривна продолжает обесцениваться — курс валют на сегодня
Курс доллара на украинском валютном рынке изменился во вторник, 30 января. Национальный банк поднял официальный курс американской валюты, в то время как обменные пункты снизили цены.
Об этом свидетельствуют официальные данные НБУ.
Курс доллара, евро и злотого
По информации Нацбанка, на сегодняшний день установлены официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:
- доллар — 37,88 грн (+0,10);
- евро — 41,00 грн (-0,05);
- злотый — 9,39 грн (+0,02).
Курс валют в банках
Как свидетельствует портал Kurs, на украинском наличном рынке валюта немного подорожала. Доллар вырос до 37,72 гривны (+0,03) при покупке и до 38,33 грн (+0,03) — при продаже. Евро стоит в покупке — за 41,02 грн (0,00), в продаже — за 41,91 грн (+0,01).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По данным сайта Minfin, в обменных пунктах доллар и евро подешевели. Доллар в покупке стоит 38,25 грн (0,00), в продаже —38,33 грн (-0,02). Евро покупают по 41,65 грн (-0,07), а продают по 41,80 грн (-0,10).
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Напомним, в Украине вырос объем неработающих бизнес-кредитов в банковском секторе за время полномасштабного вторжения. Доля подскочила до 44% к началу октября 2023 года, до 359 млрд гривен.
Также мы писали о том, что украинские банки на фоне роста спроса наращивают объемы ввоза наличной валюты. Кроме этого, Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует ввоз золота на 7-8 млн долларов.
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