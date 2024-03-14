Скільки коштів витратили обласні центри на підтримку Сил оборони — рейтинг

Українські військовослужбовці. Фото: Дніпровська міська рада

Громадська організація "Комітет виборців України" проаналізувала дані щодо бюджетних видатків обласних центрів та столиці на Сили оборони у 2023 році. Загальні видатки міст на оборону становлять 19,5 млрд гривень.

Про це йдеться на порталі організації.

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Першу сходинку рейтингу посів Київ, який у 2023 році витратив на підтримку Сил оборони близько 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом.

На другій сходинці — Дніпро. Від цього міста на допомогу війську пішло 1,6 мільярда гривень. Замикає трійку лідерів Хмельницький з витратами у сумі 1,5 млрд гривень.

Також у першу п’ятірку рейтингу увійшли Житомир, який спрямував на Сили оборони 1,3 млрд гривень, та Одеса — 1,1 млрд грн.

Джерело: cvu.org.ua

Загальна сума допомоги, яку обласні центри та столиця надали минулого року Силам оборони, становить 19,5 мільярда гривень. При цьому частка столиці становить 45,6% спільних витрат обласних центрів. Внесок Дніпра, який посів другу сходинку рейтингу, — 8,3%. Частка Хмельницького — 7,7%, Житомира — 6,9%, Одеси — 5,9%.

Джерело: cvu.org.ua

Що ще треба знати

Нагадаємо, волонтер Сергій Притула прозвітував про роботу свого благодійного фонду з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він наголосив, що разом з колективом продовжує працювати для перемоги.

Ми також повідомляли, як українці донатили військовим у 2023 році. За результатами дослідження, 92% українців готові пожертвувати на потреби Збройних сил України або для допомоги постраждалим внаслідок воєнних дій, що на два відсоткові пункти більше, ніж у 2022 році.