Сколько средств потратили областные центры на поддержку Сил обороны — рейтинг

Украинские военнослужащие. Фото: Днепровский городской совет

Общественная организация "Комитет избирателей Украины" проанализировала данные бюджетных расходов областных центров и столицы на Силы обороны в 2023 году. Общие расходы городов на оборону составляют 19,5 млрд гривен.

Об этом идет речь на портале организации.

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Первое место рейтинга занял Киев, который в 2023 году потратил на поддержку Сил обороны около 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько все остальные областные центры вместе.

На второй строчке — Днепр. От этого города на помощь войску ушло 1,6 миллиарда гривен. Замыкает тройку лидеров Хмельницкий с расходами в сумме 1,5 млрд гривен.

Также в первую пятерку рейтинга вошли Житомир, направивший на Силы обороны 1,3 млрд гривен, и Одесса — 1,1 млрд грн.

Источник: cvu.org.ua

Общая сумма помощи, которую областные центры и столица предоставили в прошлом году Силам обороны, составляет 19,5 миллиарда гривен. При этом доля столицы составляет 45,6% общих расходов областных центров. Вклад Днепра, занявший вторую строчку рейтинга, — 8,3%. Доля Хмельницкого – 7,7%, Житомира – 6,9%, Одессы – 5,9%.

Источник: cvu.org.ua

Что еще нужно знать

Напомним, волонтер Сергей Притула отчитался о работе своего благотворительного фонда с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он подчеркнул, что вместе с коллективом продолжает работать для победы.

Мы также сообщали о том, как украинцы донатили военным в 2023 году. По результатам исследования, 92% украинцев готовы пожертвовать на нужды Вооруженных сил Украины или для помощи пострадавшим в результате военных действий, что на два процентных пункта больше, чем в 2022 году.