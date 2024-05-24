Уряд виділив мільярди гривень на оборону країни — Шмигаль назвав суму

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

Український уряд виділив на оборону країни більше 500 мільярдів гривень. Таку суму від початку 2024 року спрямували на зброю, дрони, техніку, забезпечення військових та їхні зарплати.

Про це повідоми прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

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"За цей час кожна гривня платників податків, яка надходить до бюджету, одразу направлялася і направляється нашим Урядом на зброю, дрони, техніку, забезпечення наших військових та їхні зарплати", — написав він.

Шмигаль додав, що за 821 день повномасштабного вторгнення одним із головних досягнень Уряду є забезпечення фінансової стабільності України.

За його словами, за цей період залучили більше 85 млрд доларів зовнішнього фінансування. Понад 1 трлн грн було залучено в бюджет завдяки військовим та іншим облігаціям, що дало можливість повною мірою профінансувати ключові видатки бюджету.

Джерело: t.me/Denys_Smyhal

Що ще варто знати

Нагадаємо, у державному бюджеті України не вистачає 5 млрд доларів, необхідних на закупівлю зброї. Такий розрив стався через те, що останні пів року допомога Заходу була мінімальною.

Ми також писали, що народний депутат Данило Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на війну. Йдеться про приблизно 2 трлн гривень на рік.