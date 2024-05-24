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Деньги на оборону — сколько средств выделило правительство с начала года

24 мая 2024 16:38
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Ирина Шпак
редактор
Правительство выделило миллиарды гривен на оборону страны — Шмигаль назвал сумму
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинское правительство выделило на оборону страны более 500 миллиардов гривен. Такую сумму с начала 2024 направили на оружие, дроны, технику, обеспечение военных и их зарплаты.

Об этом сообщили премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram.

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Детальнее об выделенных средствах на оборону

"За это время каждая гривна налогоплательщиков, которая поступает в бюджет, сразу направлялась и направляется нашим правительством на оружие, дроны, технику, обеспечение наших военных и их зарплаты", — написал он.

Шмигаль добавил, что за 821 день полномасштабного вторжения одним из главных достижений правительства является обеспечение финансовой стабильности Украины.

По его словам, за этот период было привлечено более 85 млрд долларов внешнего финансирования. Более 1 трлн грн были привлечены в бюджет благодаря военным и другим облигациям, что позволило в полной мере профинансировать ключевые расходы бюджета.

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Источник: t.me/Denys_Smyhal

Что еще стоит знать

Напомним, в государственном бюджете Украины не хватает 5 млрд долларов, необходимых для закупки оружия. Такой разрыв произошел из-за того, что последние пол года помощь Запада была минимальной.

Мы также писали, что народный депутат Даниил Гетманцев назвал сумму, которую Украина тратит на войну. Речь идет о примерно 2 трлн гривен в год.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
деньги
оборонная сфера
финансы

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