єВідновлення в Україні: скільки грошей отримують люди

Гроші на відновлення житла: Шуляк назвала середній чек, який отримують українці
В Україні продовжуються виплати громадянам в рамках програми "єВідновлення". Щотижня змінюються цифри щодо поданих заяв та виплачених компенсацій. А останнім часом зменшився чек.
Скільки в середньому становить грошова виплата для громадян, розповіла голова комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
"Середній чек по пошкодженому майну зараз становить 11 537 гривень, при цьому на початку вересня 2023 року він становив 12 000 гривень, тобто є тенденція до зменшення", — сказала Шуляк.
Вона додала, що по компенсаціям за знищене майно динаміка теж позитивна — за останні два тижні кількість поданих на неї заяв збільшилась на 17% і становить вже 4 314 заяв, десяту частину, це 492 заяви, вже опрацювали.
"По 308 заявах, на жаль, були відмови, але позитивне рішення прийняли у 184 випадках. Тобто на сьогодні вже сформовано 184 житлові сертифікати загальною сумою в 331 млн гривень, які власники знищеного житла обміняють на нове. При цьому, станом на 2 жовтня вже було сформовано перші 100 сертифікатів, а значить за минулі 10 днів їх кількість зросла на 84%. І якщо два тижні назад середня сума сертифікату складала 1,4 млн гривень, то станом на 11 жовтня вона на 28% вище — 1,8 млн гривень", — зауважила нардепка.
Нагадаємо, нещодавно Олена Шуляк повідомила Новини.LIVE, які населені пункти, ймовірно, не буде відновлювати Україна.