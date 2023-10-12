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Гроші на відновлення житла: Шуляк назвала середній чек, який отримують українці

12 жовтня 2023 16:49
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
єВідновлення в Україні: скільки грошей отримують люди
Олена Шуляк. Фото: Олена Шуляк
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні продовжуються виплати громадянам в рамках програми "єВідновлення". Щотижня змінюються цифри щодо поданих заяв та виплачених компенсацій. А останнім часом зменшився чек. 

Скільки в середньому становить грошова виплата для громадян, розповіла голова комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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"Середній чек по пошкодженому майну зараз становить 11 537 гривень, при цьому на початку вересня 2023 року він становив 12 000 гривень, тобто є тенденція до зменшення", — сказала Шуляк. 

Вона додала, що по компенсаціям за знищене майно динаміка теж позитивна — за останні два тижні кількість поданих на неї заяв збільшилась на 17% і становить вже 4 314 заяв, десяту частину, це 492 заяви, вже опрацювали. 

єВідновлення
Подача заяв українцями на програму "єВідновлення". Фото: Олена Шуляк

"По 308 заявах, на жаль, були відмови, але позитивне рішення прийняли у 184 випадках. Тобто на сьогодні вже сформовано 184 житлові сертифікати загальною сумою в 331 млн гривень, які власники знищеного житла обміняють на нове. При цьому, станом на 2 жовтня вже було сформовано перші 100 сертифікатів, а значить за минулі 10 днів їх кількість зросла на 84%. І якщо два тижні назад середня сума сертифікату складала 1,4 млн гривень, то станом на 11 жовтня вона на 28% вище — 1,8 млн гривень", — зауважила нардепка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Шуляк повідомила Новини.LIVE, які населені пункти, ймовірно, не буде відновлювати Україна. 

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