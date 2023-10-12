єВідновлення в Украине: сколько денег получают люди

Елена Шуляк. Фото: Елена Шуляк

В Украине продолжаются выплаты гражданам в рамках программы "єВідновлення". Еженедельно меняются цифры по поданным заявлениям и выплаченным компенсациям. А в последнее время уменьшился чек.

Сколько в среднем составляет денежная выплата для граждан, рассказала глава комитета по организации государственной власти, местному самоуправлению, региональному развитию и градостроительству, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Читайте также:

"Средний чек по поврежденному имуществу сейчас составляет 11 537 гривен, при этом в начале сентября 2023 года он составлял 12 000 гривен, то есть тенденция к уменьшению" , — сказала Шуляк.

Она добавила, что по компенсациям за уничтоженное имущество динамика тоже положительна — за последние две недели количество поданных на нее заявлений увеличилось на 17% и составляет уже 4 314 заявлений, десятую часть, это 492 заявления, уже проработали.

Подача заявлений украинцами на программу єВідновлення.. Фото: Елена Шуляк

"По 308 заявлениям, к сожалению, были отказы, но положительное решение приняли в 184 случаях. То есть на сегодняшний день уже сформировано 184 жилищных сертификата общей суммой в 331 млн гривен, которые владельцы уничтоженного жилья обменяют на новое. При этом, по состоянию на 2 октября уже были сформированы первые 100 сертификатов, а значит, за прошедшие 10 дней их количество выросло на 84%, и если две недели назад средняя сумма сертификата составляла 1,4 млн гривен, то по состоянию на 11 октября она на 28% выше — 1,8 млн гривен " , — заметила нардепка.

Напомним, недавно Елена Шуляк сообщила Новини.LIVE, какие населенные пункты, вероятно, не будет восстанавливать Украину.