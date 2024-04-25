Як українці донатять на фронт у 2024 році

Благодійна скринька. Фото: УНІАН

Дослідження показують, що за останні три місяці донати на ЗСУ зробили 76% українців. Проте ті, хто збирає кошти, повідомляють про зменшення сум і важкість залучення донорів. Особливо великі благодійні фонди стверджують про зниження, але є й імовірність, що зросла кількість цільових пожертв — напряму знайомим бійцям.

Про це розповіли у BBC.

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Збори на ЗСУ падають

Українці у минулому році передали фонду "Повернись живим" на 1,2 мільярда гривень менше, ніж у 2022-му. Кількість транзакцій також зменшилась, з 1,6 мільйона до 1,3 мільйона. Середній розмір пожертви майже не змінився і залишився на рівні 3 560 гривень, що менше лише на кілька десятків гривень, ніж у 2022 році.

"Ми маємо незначний спад надходжень на початку 2024 року, але березень виявився вже кращим", — каже заступник директора "Повернись живим" Олег Карпенко.

В інших великих благодійних фондах, зокрема у фонді Сергія Притули, падіння більш значне.

Чому так відбувається

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначає, що збори у 2024 році почалися не настільки успішно, як би хотілося. Люди виїжджають за кордон, що призводить до зменшення доходів українців, тоді як потреби в допомозі лише зростають.

Також на величину донатів впливають політичні та корупційні скандали. Це призводить до згасання ентузіазму щодо пожертв. Експерти вважають, що це може бути пов'язано з тим, що люди асоціюють благодійні фонди з державою.

Крім того, зниження донатів спостерігається не лише через скандали в Україні, а й через невизначеність, яку люди спостерігають у заявах і діях західних партнерів.

"Всі ці розмови про зменшення фінансування, озброєння, суперечки в Європі, чи підтримувати Україну. Кожна заява Макрона, Шольца насправді сильно впливає на настрої людей. Чим більше негативу із Заходу, тим менше люди готові донатити", — каже Карпенко.

Однак тільки схвалюють новий пакет допомоги, то українці теж починають активно надсилати гроші.

Кому більше донатять

Українці все частіше надсилають гроші напряму своїм рідним і близьким, які воюють, поранені чи загинули на війні. Це пояснюється збільшенням кількості приватних зборів, коли люди просять скидати гроші на їхню картку або відкривають скарбничку для зборів у Монобанку. Цей інструмент набуває популярності завдяки своїй зручності та прозорості - кожен може перевірити, як зростає сума зібраних коштів.

За статистикою одного лише Монобанку, у 2023 році українці перекинули на приватні збори 27,4 мільярда гривень, що перевищує суму, зібрану фондами "Повернись живим", Сергія Притули та платформою United24 разом узятими. У порівнянні, у 2022 році, коли українці більше донатили фондам, на приватні збори у Монобанку було перекинуто лише 8,5 мільярда гривень. Крім того, збільшилась кількість людей, які донатять — з 3 до 5,7 мільйона, а середній розмір пожертви збільшився з 258 до 349 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, соціологи запевняють, чим довше триває війна Росії проти України, тим більше українців відчувають втому та стають менше донатити. Водночас за 2023 рік рівень підтримки фондів та волонтерів збільшився більш ніж утричі порівняно з першим роком великої війни.

Ми також писали, що як збирати гроші на допомогу ЗСУ, щоб не заблокували рахунок. Українські громадяни часто стикаються з блокуванням банківських карток за різних обставин. Зокрема, таке може трапитись під час збору донатів на підтримку Збройних сил України. Однак, якщо процедура виконана відповідно до вимог та законів, рахунок залишиться активним.