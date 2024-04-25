Как украинцы донатят на фронт в 2024 году

Благотворительный ящик. Фото: УНІАН

Исследования показывают, что за последние три месяца донаты на ВСУ сделали 76% украинцев. Однако те, кто собирает средства, сообщают об уменьшении сумм и тяжести привлечения доноров. Особенно крупные благотворительные фонды утверждают о снижении, но есть и вероятность, что возросло количество целевых пожертвований напрямую знакомым бойцам.

Об этом рассказали в BBC.

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Сборы на ВСУ падают

Украинцы в прошлом году передали фонду "Повернись живим" на 1,2 миллиарда гривен меньше, чем в 2022-м. Количество транзакций также уменьшилось с 1,6 миллиона до 1,3 миллиона. Средний размер пожертвования почти не изменился и остался на уровне 3560 гривен, что меньше всего на несколько десятков гривен, чем в 2022 году.

"Мы имеем незначительный спад поступлений в начале 2024 года, но март оказался уже лучше", — говорит заместитель директора "Вернись живым" Олег Карпенко.

В других крупных благотворительных фондах, в частности, в фонде Сергея Притулы, падение более значительное.

Почему так происходит

Глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут отмечает, что собрание в 2024 году началось не столь успешно, как бы хотелось. Люди выезжают за границу, что приводит к уменьшению доходов украинцев, в то время как потребности в помощи только растут.

Также на величину донатов оказывают влияние политические и коррупционные скандалы. Это приводит к угасанию энтузиазма по пожертвованиям. Эксперты полагают, что это может быть связано с тем, что люди ассоциируют благотворительные фонды с государством.

Кроме того, снижение донатов наблюдается не только из-за скандалов в Украине, но и из-за неопределенности, которую люди наблюдают в заявлениях и действиях западных партнеров.

"Все эти разговоры об уменьшении финансирования, вооружения, спора в Европе, поддерживать ли Украину. Каждое заявление Макрона, Шольца действительно сильно влияет на настроения людей. Чем больше негатива с Запада, тем меньше люди готовы донатить" , — говорит Карпенко.

Однако только одобряют новый пакет помощи, то украинцы тоже начинают активно посылать деньги.

Кому больше донатят

Украинцы все чаще присылают деньги напрямую своим родным и близким, которые воюют, ранены или погибли на войне. Это объясняется увеличением количества частных сборов, когда люди просят сбрасывать деньги на их карту или открывают копилку для сборов в Монобанке. Этот инструмент приобретает популярность благодаря своему удобству и прозрачности – каждый может проверить, как растет сумма собранных средств.

По статистике одного лишь Монобанка, в 2023 году украинцы перебросили на частное собрание 27,4 миллиарда гривен, что превышает сумму, собранную фондами "Повернись живим", Сергея Притулы и платформой United24 вместе взятыми. В сравнении, в 2022 году, когда украинцы больше донатили фондам, на частные сборы в Монобанке было переброшено всего 8,5 миллиарда гривен. Кроме того, увеличилось количество донатящих людей — с 3 до 5,7 миллиона, а средний размер пожертвования увеличился с 258 до 349 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, социологи уверяют, чем дольше идет война России против Украины, тем больше украинцев чувствуют усталость и становятся меньше донатить. В то же время за 2023 год уровень поддержки фондов и волонтеров увеличился более чем в три раза по сравнению с первым годом большой войны.

Мы также писали, что как собирать деньги на помощь ВСУ, чтобы не заблокировали счет. Украинские граждане часто сталкиваются с блокированием банковских карт при разных обстоятельствах. Такое может случиться во время сбора донатов в поддержку Вооруженных сил Украины. Однако если процедура выполнена в соответствии с требованиями и законами, счет останется активным.