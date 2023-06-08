Грошова допомога військовим на побутові питання — як отримати

Українські військовослужбовці. Фото: ukrafoto.com

Деякі категорії українських військовослужбовців мають право на додаткові грошові виплати. Йдеться про допомогу на вирішення соціально-побутових питань.

Про це розповіли у пресслужбі Міністерства соціальної політики України.

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Хто має право на матеріальну допомогу

Як розповідають у відомстві, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань є щорічною виплатою. Її надають у розмірі, що не перевищує місячне грошове забезпечення військового.

У 2023 році таку допомогу виплачують військовослужбовцям, які:

були поранені під час виконання завдань у період воєнного стану;

отримали статус особи з інвалідністю через поранення, повʼязаного із захистом країни;

перебували на лікуванні, реабілітації чи у відпустці для лікування через хворобу, повʼязану із захистом країни (понад 30 днів), через травми, захворювання нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інші захворювання з серйозним перебігом чи наслідками, що вимагають кількаетапного хірургічного втручання, протезування втрачених кінцівок чи органів, протирецидивної терапії з тривалим застосуванням дорогих медикаментів.

Як отримати матеріальну допомогу

Отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань можуть вищевказані категорії військових. Для цього потрібно подати особисто, якщо є така можливість, або через інших бійців рапорт на ім’я командира.

Днями Кабінет Міністрів спростив військовим виїзд на лікування за межі країни. Медичні заклади зможуть самостійно визначати необхідність направлення на лікування військовослужбовців. Тобто планують відмовитися від механізму, коли для комісії необхідно збирати консиліум у військово-медичних закладах.

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