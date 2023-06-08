Денежная помощь военным на бытовые вопросы — как получить

Украинские военнослужащие. Фото: ukrafoto.com

Некоторые категории украинских военнослужащих имеют право на дополнительные денежные выплаты. Речь идет о помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

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Кто имеет право на материальную помощь

Как рассказывают в ведомстве, материальная помощь, оказываемая на решение социально-бытовых вопросов, является ежегодной выплатой. Ее предоставляют в размере, не превышающем месячное денежное довольствие военного.

В 2023 году такую помощь выплачивают военнослужащим, которые:

были ранены при выполнении задач в период военного положения;

получили статус лица с инвалидностью из-за ранения, связанного с защитой страны;

находились на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения из-за болезни, связанной с защитой страны (более 30 дней), из-за травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний с серьезным течением или последствиями, требующими несколько этапов хирургического вмешательства, протезирования утраченных конечностей или органов, противорецидивной терапии с длительным применением дорогостоящих медикаментов.

Как получить материальную помощь

Получить материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов могут вышеуказанные категории военных. Для этого нужно подать лично, если есть такая возможность, или через других бойцов рапорт на имя командира.

На днях Кабинет Министров упростил военный выезд на лечение за пределы страны. Медицинские учреждения смогут самостоятельно определять необходимость направления лечения военнослужащих. То есть планируют отказаться от механизма, когда для комиссии необходимо собирать консилиум в военно-медицинских учреждениях.

Напомним, мы рассказывали, кого могут исключить из военного учета и как должна проходить эта процедура.

Также сообщали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.