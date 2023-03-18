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Група Єрмака-Макфола дослідила, як санкції вплинули на економіку рф

18 березня 2023 18:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Андрій Єрмак
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міжнародна робоча група з питань санкцій проти рф, яку очолюють керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), Посол Майкл Макфол, спільно з експертами Київської школи економіки дослідили, як обмеження вплинули на російську економіку за останній рік. Експерти зазначили, що санкції працюють, однак є можливості для їх посилення.

Про це повідомили на сайті Президента України.

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Деталі

Дослідники вважають, що вплив санкційного навантаження на російську економіку, зокрема на її торгівлю й державний сектор, продовжує посилюватись. Це зумовлено впровадженням експортних обмежень на енергоносії рф. Вони наголосили, що 2023 рік може стати переломним в економічному впливі на росію.

"Санкційний тиск на росію неодмінно впливає на її подальші можливості ведення війни, що підтверджено даними спільного дослідження. Навіть в офіційних джерелах рф визнають погіршення ключових макроекономічних показників у 2022 році: падіння ВВП, зростання рівня інфляції та безробіття, скорочення обсягів інвестицій тощо. Це доводить правильність обраної Україною та її союзниками стратегії впливу на агресора. Водночас зберігаються й можливості для подальшого посилення тиску", — наголосив Єрмак.

Згідно з дослідженням, ефект від санкцій мав значну інерцію, та нині відчутно впливає на російську економіку. Експерти розповіли, що профіцит поточного платіжного балансу суттєво скорочується, а у цьому році він становитиме 63 млрд дол. (порівняно з 227 млрд у 2022 році) з перспективою падіння. До того ж фіксується падіння курсу рубля та зростання інфляції. З листопада минулого року рубль втратив 20% вартості, що створює передумови для зростання споживчих цін.

"Через війну росіяни біднішають та втрачають доступ до якісних товарів і послуг. Дається взнаки й дефіцит ліквідних ресурсів: щомісяця війна забирає з російського бюджету 8–9 млрд дол., що покривалися Фондом національного добробуту (ФНД). За таких темпів використання коштів кремль втратить усю ліквідну частину ФНД до кінця 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Експерти вважають, що російські доходи від торгівлі нафтою та газом цього року впадуть приблизно на 50%. В довгостроковій перспективі ситуація для нафтогазової галузі рф виглядатиме ще більш гнітючою. 

"Здійснюючи тиск на нафтогазовий сектор, ми б’ємо агресора в саме серце, знекровлюємо його потенціал. Статистичні дані доволі яскраво відображають цей вплив. Якщо 2022 року ключовим складником експортних надходжень став продаж нафти та газу (350 млрд дол. від загальних 540 млрд дол. сальдо торгового балансу), то вже зараз спостерігаємо падіння доходів від продажу нафти й газу на 46%", — розповів Єрмак.

За його словами, санкційний режим ще далекий від вичерпання потенціалу й потребує постійного оновлення та вдосконалення. Він наголосив, що рф поки має достатній ресурс для продовження війни, тож від потужності запроваджених санкцій залежить швидкість припинення бойових дій.

"Зниження рівня цінових лімітів на російські енергоносії, зокрема на нафту, уникнення винятків для державних корпорацій, безпосередньо залучених до агресії проти України, як-от "Росатом", забезпечення належного контролю за дотриманням уже наявних санкцій і рішуча протидія їх обходу — ось пріоритетні напрями роботи міжнародної робочої групи", — додав Єрмак.

Нагадаємо, Європейський Союз продовжив на пів року санкції проти росії. У списку майже 1,5 тисячі фізичних та 205 юридичних осіб з рф.

Також ми писали, що американська влада продовжує боротьбу з росією та її олігархами, запровадивши нові економічні обмеження. Вони зосереджені на законній ліквідації власності російських мільярдерів, розширенні фінансових санкцій для тих, хто сприяє ухиленню від них, та закриттю лазівок, що дозволяють використовувати підставні компанії для обходу фінансової системи США.

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