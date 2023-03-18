Группа Ермака-Макфола исследовала, как санкции повлияли на экономику рф

Андрей Ермак

Международная рабочая группа по санкциям против рф, которую возглавляют руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), Посол Майкл Макфол, совместно с экспертами Киевской школы экономики исследовали, как ограничения повлияли на российскую экономику за последний год. Эксперты отметили, что санкции работают, однако есть возможности для их ужесточения.

Об этом сообщили на сайте Президента Украины.

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Исследователи считают, что влияние санкционной нагрузки на российскую экономику, в частности, на ее торговлю и государственный сектор, продолжает усиливаться. Это обусловлено внедрением экспортных ограничений на энергоносители россии. Они подчеркнули, что 2023 год может стать переломным в экономическом влиянии на рф.

"Санкционное давление на россию непременно влияет на ее дальнейшие возможности ведения войны, что подтверждено данными совместного исследования. Даже в официальных источниках россии признают ухудшение ключевых макроэкономических показателей в 2022 году: падение ВВП, рост уровня инфляции и безработицы, сокращение объемов инвестиций и т.д. Это доказывает правильность избранной Украиной и ее союзниками стратегии влияния на агрессора. В то же время сохраняются и возможности для дальнейшего усиления давления", — подчеркнул Ермак.

Согласно исследованию, эффект от санкций имел значительную инерцию, и сейчас ощутимо влияет на российскую экономику. Эксперты рассказали, что профицит текущего платежного баланса существенно сокращается, а в этом году он составит 63 млрд. долларов. (по сравнению с 227 млрд в 2022 году) с перспективой падения. К тому же фиксируется падение курса рубля и рост инфляции. С ноября прошлого года рубль потерял 20% стоимости, что создает предпосылки для роста потребительских цен.

"Из-за войны россияне беднеют и теряют доступ к качественным товарам и услугам. Сказывается и дефицит ликвидных ресурсов: ежемесячно война забирает из российского бюджета 8-9 млрд долл., которые покрывались Фондом национального благосостояния (ФНБ). При таких темпах использования средств кремль потеряет всю ликвидную часть ФНБ к концу 2023 года", — говорится в сообщении.

Эксперты считают, что российские доходы от торговли нефтью и газом в текущем году упадут примерно на 50%. В долгосрочной перспективе ситуация для нефтегазовой отрасли рф будет выглядеть еще более гнетущей.

"Осуществляя давление на нефтегазовый сектор, мы бьем агрессора в самое сердце, обескровливаем его потенциал. Статистические данные довольно ярко отражают это влияние. Если в 2022 году ключевой составляющей экспортных поступлений стала продажа нефти и газа (350 млрд долл. от общих 540 млрд долл. сальдо торгового баланса), то уже сейчас наблюдаем падение доходов от продажи нефти и газа на 46%", — рассказал Ермак.

По его словам, санкционный режим еще далек от исчерпания потенциала и нуждается в постоянном обновлении и совершенствовании. Он подчеркнул, что рф пока имеет достаточный ресурс для продолжения войны, поэтому от мощности введенных санкций зависит скорость прекращения боевых действий.

"Снижение уровня ценовых лимитов на российские энергоносители, в частности на нефть, избежание исключений для государственных корпораций, непосредственно вовлеченных в агрессию против Украины, таких как "Росатом", обеспечение надлежащего контроля за соблюдением уже существующих санкций и решительное противодействие их обходу — вот приоритетные направления работы международной рабочей группы", — добавил Ермак.

Напомним, Европейский Союз продлил на полгода санкции против россии. В списке почти 1,5 тысячи физических и 205 юридических лиц из рф.

Также мы писали, что американские власти продолжают борьбу с россией и ее олигархами, введя новые экономические ограничения. Они сосредоточены на законной ликвидации собственности российских миллиардеров, расширении финансовых санкций для тех, кто способствует уклонению от них и закрытию лазейок, позволяющих использовать подставные компании для обхода финансовой системы США.