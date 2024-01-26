Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Hyundai остаточно вийшла з ринку Росії, — Reuters arrow

Hyundai остаточно вийшла з ринку Росії, — Reuters

26 січня 2024 19:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Hyundai остаточно вийшла з ринку Росії, — Reuters
Завод Hyundai в Санкт-Петербурзі. Фото: flickr.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Підприємство з виробництва автомобілів Hyundai завершує вихід з Росії. Місцева компанія купує два автозаводи виробника.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Hyundai йде з ринку Росії

Так, в Hyundai оголосили, що підписали угоду про продаж своїх двох заводів у Росії — це останній світовий автовиробник, що покинув російський ринок після початку вторгнення в Україну. 

Відомо, що два заводи, розташовані у Санкт-Петербурзі — в промислових зонах "Кам'янка" та "Шушари", придбала компанія "Арт-Фінанс". 

Загальна річна потужність обох заводів становить близько 300 тис. автомобілів.

Зазначається, що про плани продати російські активи за 10 тис. рублів (111,69 долара) Hyundai Motor заявила в грудні 2023 року.

При цьому автовиробник зазнав збитків у розмірі 214,7 млн доларів.

Водночас Hyundai планує продовжувати надавати послуги з післяпродажного обслуговування існуючих автомобілів, враховуючи місцеві умови в Росії.

Хто придбав заводи Hyundai в РФ

Компанія "Арт-Фінанс" належить Андрію Павловичу. У травні 2023 року він також придбав російські активи Volkswagen й перейменував його в AGR Automotive.

Нагадаємо, що найбільший банк Кіпру Bank of Cyprus вже закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі 22 січня. Загальна кількість представництв іноземних банків у країні зменшилася до 23.

Також ми писали, що Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Україні варто чекати гарних санкційних новин. Однак деталей він не уточнив.

санкції проти Росії
завод
автомобіль
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі