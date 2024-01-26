Hyundai остаточно вийшла з ринку Росії, — Reuters

Завод Hyundai в Санкт-Петербурзі. Фото: flickr.com

Підприємство з виробництва автомобілів Hyundai завершує вихід з Росії. Місцева компанія купує два автозаводи виробника.

Про це пише Reuters.

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Так, в Hyundai оголосили, що підписали угоду про продаж своїх двох заводів у Росії — це останній світовий автовиробник, що покинув російський ринок після початку вторгнення в Україну.

Відомо, що два заводи, розташовані у Санкт-Петербурзі — в промислових зонах "Кам'янка" та "Шушари", придбала компанія "Арт-Фінанс".

Загальна річна потужність обох заводів становить близько 300 тис. автомобілів.

Зазначається, що про плани продати російські активи за 10 тис. рублів (111,69 долара) Hyundai Motor заявила в грудні 2023 року.

При цьому автовиробник зазнав збитків у розмірі 214,7 млн доларів.

Водночас Hyundai планує продовжувати надавати послуги з післяпродажного обслуговування існуючих автомобілів, враховуючи місцеві умови в Росії.

Хто придбав заводи Hyundai в РФ

Компанія "Арт-Фінанс" належить Андрію Павловичу. У травні 2023 року він також придбав російські активи Volkswagen й перейменував його в AGR Automotive.

Нагадаємо, що найбільший банк Кіпру Bank of Cyprus вже закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі 22 січня. Загальна кількість представництв іноземних банків у країні зменшилася до 23.

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