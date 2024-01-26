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Hyundai окончательно вышла с рынка России, — Reuters

26 января 2024 19:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Hyundai окончательно вышла с рынка России, — Reuters
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге. Фото: flickr.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Предприятие по производству автомобилей Hyundai завершает выход из России. Местная компания покупает два автозавода производителя.

Об этом пишет Reuters.

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Hyundai уходит с рынка России

Так, в Hyundai объявили, что подписали соглашение о продаже своих двух заводов в России — это последний мировой автопроизводитель, покинувший российский рынок после начала вторжения в Украину.

Известно, что два завода, расположенные в Санкт-Петербурге — в промышленных зонах "Каменка" и "Шушары", приобрела компания "Арт-Финанс".

Общая годовая мощность обоих заводов составляет около 300 тыс. автомобилей.

Отмечается, что о планах продать российские активы за 10 тыс. рублей (111,69 доллара) Hyundai Motor заявила в декабре 2023 года.

При этом автопроизводитель понес убытки в размере 214,7 млн долларов.

В то же время Hyundai планирует продолжать оказывать услуги послепродажного обслуживания существующих автомобилей, учитывая местные условия в России.

Кто приобрел заводы Hyundai в РФ

Компания "Арт-Финанс" принадлежит Андрею Павловичу. В мае 2023 г. он также приобрел российские активы Volkswagen и переименовал его в AGR Automotive.

Напомним, что крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus уже закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге 22 января. Общее количество представительств иностранных банков в стране уменьшилось до 23.

Также мы писали, что Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Украине следует ожидать хороших санкционных новостей. Однако детали он не уточнил.

санкции против России
завод
автомобиль
война в Украине
Россия

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