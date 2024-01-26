Hyundai окончательно вышла с рынка России, — Reuters

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге. Фото: flickr.com

Предприятие по производству автомобилей Hyundai завершает выход из России. Местная компания покупает два автозавода производителя.

Об этом пишет Reuters.

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Так, в Hyundai объявили, что подписали соглашение о продаже своих двух заводов в России — это последний мировой автопроизводитель, покинувший российский рынок после начала вторжения в Украину.

Известно, что два завода, расположенные в Санкт-Петербурге — в промышленных зонах "Каменка" и "Шушары", приобрела компания "Арт-Финанс".

Общая годовая мощность обоих заводов составляет около 300 тыс. автомобилей.

Отмечается, что о планах продать российские активы за 10 тыс. рублей (111,69 доллара) Hyundai Motor заявила в декабре 2023 года.

При этом автопроизводитель понес убытки в размере 214,7 млн долларов.

В то же время Hyundai планирует продолжать оказывать услуги послепродажного обслуживания существующих автомобилей, учитывая местные условия в России.

Кто приобрел заводы Hyundai в РФ

Компания "Арт-Финанс" принадлежит Андрею Павловичу. В мае 2023 г. он также приобрел российские активы Volkswagen и переименовал его в AGR Automotive.

Напомним, что крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus уже закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге 22 января. Общее количество представительств иностранных банков в стране уменьшилось до 23.

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