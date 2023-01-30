Яйця в Україні класифікуватимуть по-європейськи

Курячі яйця поділять на класи та вагу

В Україні змінять вимоги до курячих яєць: поділять на класи та вагу. Таким чином вони будуть приведені у відповідність із вимогами законодавства Європейського Союзу.

Про це йдеться у проєкті наказу Міністерства аграрної політики України.

Класифікація яєць по-європейськи

Згідно з пропозицією відомства, яйця курячі будуть поділені на два класи: "А" та "В". Яйця класу "А" мають бути чистими, шкарлупка непошкодженою, жовток — малорухливий, без чітких контурів. Мають бути відсутні сторонні запахи.

Яйця А-класу поділять за вагою:

XL (дуже великі) — вага таких яєць становитиме 73 г і більше;

L (великі) — вага має бути 63 г і більше, але менше ніж 73 г;

М (середні) — вага становитиме 53 г і більше, проте менш як 63 г;

S (малі) — вага таких яєць менша ніж 53 г.

"Документ передбачає: сортування яєць за їх якістю та за вагою; штампування яєць, маркування упаковок (контейнерів) та транспортної тари для яєць", — йдеться у повідомленні Мінагро.

У відомстві розповіли, що документ розробили з урахуванням рекомендацій та директив Євросоюзу.

Ситуація з продукцією птахівництва

За словами експертів, виробництво яєць опинилося в нетипових умовах, зокрема, через перебої в енергопостачанні. Останнє серйозно порушує технологічні процеси. Резервні джерела живлення підвищують собівартість виробництва продукції, збільшуючи ризики втрати поголів’я птиці через можливі збої у їхній роботі. Основним негативним чинником, який впливає на птахівництво, є війна.

У першому кварталі поточного року стабілізація виробництва та сезонність можуть призвести до коливання цін на яйця. Приблизно з квітня яйця можуть почати дешевшати — вартість може впасти на 25-35%.

Нагадаємо, восени повідомлялося, що за даними Держстату, за три місяці яйця подорожчали на 54%.

В українських супермаркетах після свят поповзли вгору цінники на деякі види м'яса. Так, з початку року курятина та яловичина додали у вартості кілька гривень.