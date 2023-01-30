Яйця в Україні класифікуватимуть по-європейськи: деталі
В Україні змінять вимоги до курячих яєць: поділять на класи та вагу. Таким чином вони будуть приведені у відповідність із вимогами законодавства Європейського Союзу.
Про це йдеться у проєкті наказу Міністерства аграрної політики України.
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Класифікація яєць по-європейськи
Згідно з пропозицією відомства, яйця курячі будуть поділені на два класи: "А" та "В". Яйця класу "А" мають бути чистими, шкарлупка непошкодженою, жовток — малорухливий, без чітких контурів. Мають бути відсутні сторонні запахи.
Яйця А-класу поділять за вагою:
- XL (дуже великі) — вага таких яєць становитиме 73 г і більше;
- L (великі) — вага має бути 63 г і більше, але менше ніж 73 г;
- М (середні) — вага становитиме 53 г і більше, проте менш як 63 г;
- S (малі) — вага таких яєць менша ніж 53 г.
"Документ передбачає: сортування яєць за їх якістю та за вагою; штампування яєць, маркування упаковок (контейнерів) та транспортної тари для яєць", — йдеться у повідомленні Мінагро.
У відомстві розповіли, що документ розробили з урахуванням рекомендацій та директив Євросоюзу.
Ситуація з продукцією птахівництва
За словами експертів, виробництво яєць опинилося в нетипових умовах, зокрема, через перебої в енергопостачанні. Останнє серйозно порушує технологічні процеси. Резервні джерела живлення підвищують собівартість виробництва продукції, збільшуючи ризики втрати поголів’я птиці через можливі збої у їхній роботі. Основним негативним чинником, який впливає на птахівництво, є війна.
У першому кварталі поточного року стабілізація виробництва та сезонність можуть призвести до коливання цін на яйця. Приблизно з квітня яйця можуть почати дешевшати — вартість може впасти на 25-35%.
Нагадаємо, восени повідомлялося, що за даними Держстату, за три місяці яйця подорожчали на 54%.
В українських супермаркетах після свят поповзли вгору цінники на деякі види м'яса. Так, з початку року курятина та яловичина додали у вартості кілька гривень.