Яйца в Украине будут классифицировать по-европейски

Куриные яйца поделят на классы и вес

В Украине изменят требования к куриным яйцам: поделят на классы и вес. Таким образом, они будут приведены в соответствие с требованиями законодательства Европейского Союза.

Об этом говорится в проекте приказа Министерства аграрной политики Украины.

Классификация яиц по-европейски

Согласно предложению ведомства, яйца куриные будут поделены на два класса: "А" и "В". Яйца класса "А" должны быть чистыми, скорлупка невредима, желток — малоподвижный, без четких контуров. Должны отсутствовать посторонние запахи.

Яйца А-класса поделят по весу:

XL (очень большие) — вес таких яиц составит 73 г и больше;

L(большие) — вес должен быть 63 г и более, но менее 73 г;

М (средние) — вес составит 53 г и более, но менее 63 г;

S (маленькие) — вес таких яиц меньше 53 г.

"Документ предусматривает: сортировку яиц по их качеству и по весу; штамповку яиц, маркировку упаковок (контейнеров) и транспортной тары для яиц", — говорится в сообщении Минагро.

В ведомстве рассказали, что документ разработали с учетом рекомендаций и директив Евросоюза.

Ситуация с продукцией птицеводства

По словам экспертов, производство яиц оказалось в нетипичных условиях, в частности из-за перебоев в энергоснабжении. Последнее серьезно нарушает технологические процессы. Резервные источники питания повышают себестоимость производства продукции, увеличивая риски потери поголовья птицы из-за возможных сбоев в их работе. Основным отрицательным фактором, влияющим на птицеводство, является война.

В первом квартале текущего года стабилизация производства и сезонность могут привести к колебаниям цен на яйца. Приблизительно с апреля яйца могут начать дешеветь — стоимость может упасть на 25-35%.

Напомним, осенью сообщалось, что по данным Госстата, за три месяца яйца подорожали на 54%.

В украинских супермаркетах после праздников поползли вверх ценники на некоторые виды мяса. Так, с начала года курятина и говядина прибавили в стоимости несколько гривен.