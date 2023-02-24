Бізнес в Україні під час війни - як пройшов рік

Війна завдала величезних збитків бізнесу в Україні

Війна завдала величезних збитків бізнесу в Україні. Попри те багато бізнесів продемонстрували надзвичайну стійкість та гнучкість, а деякі навіть знайшли можливості для зростання.

За оцінками експертів проєкту "Росія заплатить", що реалізується аналітичним центром при Київській школі економіки KSE Institute, за підсумками 2022 року щонайменше 109 великих та середніх підприємств в Україні зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого росією 24 лютого.

Росія заплатить

Загальна сума прямих збитків підприємств, включно з державними, та приватних осіб-підприємців оцінюється в $13 млрд. З них $9 млрд — частка збитків великих та середніх підприємств. Загальні непрямі втрати сягають $33,1 млрд. А необхідна сума для відновлення підприємств — $24,9 млрд.

"Переважна кількість зруйнованих та пошкоджених підприємств сконцентрована в шести областях — Київській та Донецькій (по 17% від загальної кількості), Запорізькій (14%), Харківській (13%), Луганській (10%) та Миколаївській (8%). Зазвичай область реєстрації підприємства співпадає з областю, в якій підприємство отримало прямі збитки, але є і винятки", — зазначає Дмитро Горюнов, керівник напряму економічних втрат проєкту "Росія заплатить", старший економіст Центру економічної стратегії.

Дмитро Горюнов

До найбільших підприємств за розмірами активів, що зазнали прямих збитків від збройної агресії росії у 2022 році, увійшли Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, "Азовсталь", "Нібулон", "Мотор Січ". Згідно з оцінкою експертів проєкту, 19 приватних та державних підприємств (17%) з-поміж великих та середніх зруйновано повністю, ще 90 (83%) пошкоджені частково.

Азовсталь в окупованому Маріуполі. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Останніми з-поміж зафіксованих пошкоджених великих підприємств зазнали руйнувань: "Мотор Січ" — внаслідок ракетного удару у жовтні 2022 року, а також "Укрхімтрансаміак", "Глини Донбасу", "Конті" та "Нібулон".

"Зі стабілізацією фронту зменшується й кількість пошкодження нових підприємств. Крім того, знижується кількість нових випадків мародерства або розкрадання товарних залишків. Слід зауважити, що інформація щодо пошкоджених об’єктів надходить із деяким запізненням", — пояснює Дмитро Горюнов.

Найбільші пошкоджені підприємства станом на грудень 2022 року, за даними проєкту KSE Institute "Росія заплатить"



* зруйновано; ** станом на початок 2022 року

Втрати бізнесу

Воєнний рік суттєво позначився, зокрема, на фінансових результатах підприємств. За оцінками Європейської Бізнес Асоціації, яка об’єднує понад 900 компаній, за підсумками року більшість підприємств зафіксували падіння доходів у доларах США: у 29% відбулось падіння до 20%, у 54% — падіння на 21% і більше. Тільки 6% компаній повідомили про відсутність змін, і ще 11% можуть похвалитися зростанням доходів у такий складний рік.

На кінець року майже вдвічі порівняно з жовтнем збільшилася кількість компаній, що відчули вплив ракетних атак на свою діяльність — з 47% до 89%. Російські обстріли призводять до переривання робочих процесів, скорочення кількості продуктивних годин, складнощів у плануванні, накопичення втоми співробітників, зростання витрат через використання генераторів та до інших негативних наслідків для операційної роботи компаній.

Фото: Новини.LIVE

Перебої з енергопостачанням наразі очолюють рейтинг актуальних викликів бізнесу. Також компанії скаржаться на перебої зі зв’язком та Інтернетом. Окрема проблема — бронювання співробітників та виїзд за кордон. Наразі у 88% компаній, що входять в Асоціацію, є мобілізовані працівники. У 73% компаній кількість мобілізованих співробітників становить до 10% штату, а ще у 15% — 10-20%. До того ж, у 39% компаній були мобілізовані критичні спеціалісти, здебільшого це ІТ фахівці, інженери та інші представники технічних спеціальностей. Також серед труднощів — питання логістики та міграція населення.

Внаслідок бойових дій 40% компаній, що входять до складу Асоціації, понесли безпосередні втрати. Чверть підприємств мають активи на окупованих територіях. Здебільшого це обладнання, техніка, нерухомість, транспорт.

"Є чимало поточних питань, наприклад проблеми з відшкодуванням ПДВ та блокуванням податкових накладних. Водночас, сподіваємось, що вони скоро будуть системно вирішені. Тим не менше, попри труднощі сьогодні усі компанії Асоціації продовжують працювати — в повну режимі чи з деякими обмеженнями. Продовжують виплачувати працівникам зарплати, наразі навіть це вищий відсоток, ніж влітку чи восени. Крім того, компанії продовжують підтримувати країну, адаптуватись та знаходити нові точки розвитку", — розказує для Новини.LIVE виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

Для збільшення — клікніть на зображенні двічі

Стійкість бізнесу

Війна завдала величезних збитків українському бізнесу, однак компанії продемонстрували надзвичайну стійкість, а деякі навіть знайшли можливості для зростання.

Згідно з даними Американської торговельної палати в Україні, яка об’єднує понад 600 компаній, протягом 2022 року продажі у 47% компаній зазнали падіння. Найбільше постраждали ті підприємства, що працюють у сферах сільського господарства, роздрібної торгівлі, гірничодобувної промисловості та металургії.

Фото: Reuters

Проте, незважаючи на значне падіння продажів, лише 2% компаній скоротили чисельність персоналу більш ніж на 30%. Попри війну, 15% компаній зросли у 2022 році.

"Вважаю, що вирішальний внесок у стійкість країни в умовах війни зробила стійкість українського бізнесу. Його адаптаційна спроможність перевершила усі прогнози — згадаймо, що у травні-червні Україні пророкували спад економіки на 35-50 %. Насправді маємо близько мінус 30 % ВВП за підсумком року", — підсумовує заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

І це при тому, що з жовтня додалися вельми потужні чинники, викликані російськими атаками на енергосистему, які призупинили позитивні тренди відновлення, що розгорталися у третьому кварталі на тлі звільнення раніше окупованих територій.

Здобутки бізнесу й очікування на 2023 рік

У перші місяці війні бізнесу вдалося переналаштувати транспортну логістику, налагодити нові комунікації, подолати проблему втрати частини працівників, а головне — адаптуватись до ризиків війни. Все це зупинило падіння та поліпшило ділові очікування.

Вже на наступних етапах це сприяло відновленню зруйнованого на звільнених територіях, побудові моделей енергетичної стійкості в умовах нестабільності електропостачання.

"Висока адаптивність бізнесу — краща оцінка ефективності та зрілості системи ринкових відносин, яка сформувалася в Україні за період незалежності", — зазначає Ярослав Жаліло.

Ярослав Жаліло. Фото: УНІАН

Важливою підтримкою для бізнесу стали дії держави щодо забезпечення стійкості економіки: безперервність функціонування системи електронних платежів та стабільність банківської системи в цілому, пільгове оподаткування у найскладніший період, субсидоване кредитування бізнесу, програми релокації, поліпшення логістики перетину західного кордону, угода про чорноморський транспортний коридор, скасування мит на імпорт енергообладнання тощо.

Головні проблеми наразі — блокування та недоступність банківського кредитування економіки, обмеження транскордонної логістики для зовнішньоекономічних операцій, спроби відновлення корупційних моделей, які деформують конкурентне середовище та переобтяжують бізнес.

В Американській торговельній палаті очікують, що в 2023 році тиск війни на бізнес, ймовірно, залишиться або навіть посилиться.

Зменшення попиту, фізичний збиток об'єктам і порушення ланцюгів постачання стали для бізнесу одними з найважчих наслідків війни протягом минулого року. В 2023 році сукупний попит, імовірно, погіршиться, оскільки загальне зростання ВВП залишається невизначеним, а купівельна спроможність споживачів може ослабнути. Але український бізнес з цим впорається.

Фото: УНІАН

