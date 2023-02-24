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Как бизнес в Украине пережил первый год войны

24 февраля 2023 08:20
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Как украинский бизнес переживает войну
Война нанесла огромный ущерб бизнесу в Украине
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Война нанесла огромный ущерб бизнесу в Украине. Тем не менее, многие бизнесы продемонстрировали чрезвычайную устойчивость и гибкость, а некоторые даже нашли возможности для роста.

По оценкам экспертов проекта "Россия заплатит", реализуемого аналитическим центром при Киевской школе экономики KSE Institute, по итогам 2022 года по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий в Украине понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения, начатого россией 24 февраля.

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Россия заплатит

Общая сумма прямого убытка предприятий, включая государственные, и частных лиц-предпринимателей оценивается в $13 млрд. Из них $9 млрд — доля убытков крупных и средних предприятий. Общие косвенные потери составляют $33,1 млрд. А необходимая сумма для восстановления предприятий — $24,9 млрд.

"Преимущественное количество разрушенных и поврежденных предприятий сконцентрировано в шести областях — Киевской и Донецкой (по 17% от общего количества), Запорожской (14%), Харьковской (13%), Луганской (10%) и Николаевской (8%). Как правило, область регистрации предприятия совпадает с областью, в которой предприятие получило прямой ущерб, но есть и исключения", — отмечает Дмитрий Горюнов, руководитель направления экономических потерь проекта "Россия заплатит", старший экономист Центра экономической стратегии.

Дмитро Горюнов
Дмитрий Горюнов

Среди крупнейших предприятий по размерам активов, понесших прямые убытки от вооруженной агрессии россии в 2022 году, — Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, "Азовсталь", "Нибулон", "Мотор Сич". Согласно оценке экспертов проекта, 19 частных и государственных предприятий (17%) среди крупных и средних разрушены полностью, еще 90 (83%) повреждены частично.

Азовсталь
Азовсталь в окупированном Мариуполе. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Последними из зафиксированных поврежденных крупных предприятий получили разрушения: "Мотор Сич" — в результате ракетного удара в октябре 2022 года, а также "Укрхимтрансаммиак", "Глины Донбасса", "Конти" и "Нибулон".

"Со стабилизацией фронта уменьшается и количество повреждений новых предприятий. Кроме того, снижается количество новых случаев мародерства или хищения товарных остатков. Следует заметить, что информация о поврежденных объектах поступает с некоторым опозданием", — объясняет Дмитрий Горюнов.

Крупнейшие поврежденные предприятия по состоянию на декабрь 2022 года, по данным проекта KSE Institute "Россия заплатит"

* разрушено; ** по состоянию на начало 2022 года

Потери бизнеса

Военный год существенно отразился, в частности, на финансовых результатах предприятий. По оценкам Европейской Бизнес Ассоциации, объединяющей более 900 компаний, по итогам года большинство предприятий зафиксировали падение доходов в долларах США: у 29% компаний произошло падение доходов до 20%, у 54% — падение на 21% и больше. Только 6% компаний сообщили об отсутствии изменений, и еще 11% могут похвастаться ростом доходов в столь сложный год.

К концу года почти вдвое по сравнению с октябрем увеличилось количество компаний, испытавших влияние ракетных атак на свою деятельность — с 47% до 89%. Российские обстрелы приводят к прерыванию рабочих процессов, сокращению количества производственных часов, сложностям в планировании, накоплению усталости сотрудников, росту затрат из-за использования генераторов и другим негативным последствиям для операционной работы компаний.

генератор
Фото: Новини.LIVE

Перебои с энергоснабжением возглавляют антирейтинг актуальных вызовов для бизнеса. Также компании жалуются на перебои со связью и Интернетом. Отдельная проблема — бронирование сотрудников и выезд за границу. Сейчас у 88% входящих в Ассоциацию компаний есть мобилизованные сотрудники. У 73% компаний количество мобилизованных сотрудников составляет до 10% штата, а еще у 15% — 10-20%. К тому же у 39% компаний были мобилизованы критические специалисты, в основном это ИТ специалисты, инженеры и другие представители технических специальностей. Также среди проблем — вопросы логистики и миграция населения.

В результате боевых действий 40% компаний, входящих в состав Ассоциации, понесли непосредственные потери. У четверти предприятий есть активы на оккупированных территориях. В основном это оборудование, техника, недвижимость, транспорт.

"Есть немало текущих вопросов, например проблемы с возмещением НДС и блокированием налоговых накладных. В то же время, надеемся, что они скоро будут системно решены. Тем не менее, несмотря на трудности, сегодня все компании Ассоциации продолжают работать — в полном режиме или с некоторыми ограничениями. Продолжают выплачивать работникам зарплаты, сейчас даже выше процент, чем летом или осенью. Кроме того, компании продолжают поддерживать страну, адаптироваться и находить новые точки развития", — рассказывает для Новини.LIVE исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

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Устойчивость бизнеса

Война нанесла огромный ущерб украинскому бизнесу, однако компании продемонстрировали чрезвычайную устойчивость, а некоторые даже нашли возможности для роста.

Согласно данным Американской торговой палаты в Украине, которая объединяет более 600 компаний, в течение 2022 года продажи у 47% компаний упали. Больше всего пострадали предприятия, работающие в сферах сельского хозяйства, розничной торговли, горнодобывающей промышленности и металлургии.

ракета
Фото: Reuters

Однако, несмотря на значительное падение продаж, всего 2% компаний сократили численность персонала более чем на 30%. Несмотря на войну, 15% компаний выросли в 2022 году.

"Считаю, что решающий вклад в устойчивость страны в условиях войны внесла устойчивость украинского бизнеса. Его адаптационная способность превзошла все прогнозы — вспомним, что в мае-июне Украине прочили спад экономики на 35-50%. На самом деле имеем около минус 30% ВВП по итогу года", — констатирует замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

И это при том, что с октября добавились весьма мощные факторы, вызванные российскими атаками на энергосистему, которые приостановили разворачивавшиеся в третьем квартале положительные тренды восстановления на фоне освобождения ранее оккупированных территорий.

Достижения бизнеса и ожидания на 2023 год

В первые месяцы войны бизнесу удалось перенастроить транспортную логистику, наладить новые коммуникации, преодолеть проблему потери части сотрудников, а главное — адаптироваться к рискам войны. Всё это остановило падение и улучшило деловые ожидания.

Уже на последующих этапах это способствовало восстановлению разрушенного на освободившихся территориях, построению моделей энергетической устойчивости в условиях нестабильности электроснабжения.

"Высокая адаптивность бизнеса — лучшая оценка эффективности и зрелости системы рыночных отношений, которая сформировалась в Украине за период независимости", — отмечает Ярослав Жалило.

Ярослав Жаліло
Ярослав Жалило. Фото: УНИАН

Важной поддержкой для бизнеса стали действия государства по обеспечению устойчивости экономики: непрерывность функционирования системы электронных платежей и стабильность банковской системы в целом, льготное налогообложение в сложный период, субсидированное кредитование бизнеса, программы релокации, улучшение логистики пересечения западной границы, соглашение о черноморском транспортном коридоре, отмена пошлин на импорт энергооборудования и т.д.

Главные проблемы пока — блокирование и недоступность банковского кредитования экономики, ограничение трансграничной логистики для внешнеэкономических операций, попытки восстановления коррупционных моделей, которые деформируют конкурентную среду и перенагружают бизнес.

В Американской торговой палате ожидают, что в 2023 году давление войны на бизнес, вероятно, останется или даже усилится.

Уменьшение спроса, физический ущерб объектам и нарушение цепочек снабжения стали для бизнеса одними из самых тяжелых последствий войны в течение прошлого года. В 2023 году совокупный спрос, вероятно, ухудшится, поскольку общий рост ВВП остается неопределенным, а покупательная способность потребителей может ослабнуть. Но украинский бизнес с этим справится.

Фото: УНИАН

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