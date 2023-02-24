Как украинский бизнес переживает войну

Война нанесла огромный ущерб бизнесу в Украине

Война нанесла огромный ущерб бизнесу в Украине. Тем не менее, многие бизнесы продемонстрировали чрезвычайную устойчивость и гибкость, а некоторые даже нашли возможности для роста.

По оценкам экспертов проекта "Россия заплатит", реализуемого аналитическим центром при Киевской школе экономики KSE Institute, по итогам 2022 года по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий в Украине понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения, начатого россией 24 февраля.

Россия заплатит

Общая сумма прямого убытка предприятий, включая государственные, и частных лиц-предпринимателей оценивается в $13 млрд. Из них $9 млрд — доля убытков крупных и средних предприятий. Общие косвенные потери составляют $33,1 млрд. А необходимая сумма для восстановления предприятий — $24,9 млрд.

"Преимущественное количество разрушенных и поврежденных предприятий сконцентрировано в шести областях — Киевской и Донецкой (по 17% от общего количества), Запорожской (14%), Харьковской (13%), Луганской (10%) и Николаевской (8%). Как правило, область регистрации предприятия совпадает с областью, в которой предприятие получило прямой ущерб, но есть и исключения", — отмечает Дмитрий Горюнов, руководитель направления экономических потерь проекта "Россия заплатит", старший экономист Центра экономической стратегии.

Дмитрий Горюнов

Среди крупнейших предприятий по размерам активов, понесших прямые убытки от вооруженной агрессии россии в 2022 году, — Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, "Азовсталь", "Нибулон", "Мотор Сич". Согласно оценке экспертов проекта, 19 частных и государственных предприятий (17%) среди крупных и средних разрушены полностью, еще 90 (83%) повреждены частично.

Азовсталь в окупированном Мариуполе. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Последними из зафиксированных поврежденных крупных предприятий получили разрушения: "Мотор Сич" — в результате ракетного удара в октябре 2022 года, а также "Укрхимтрансаммиак", "Глины Донбасса", "Конти" и "Нибулон".

"Со стабилизацией фронта уменьшается и количество повреждений новых предприятий. Кроме того, снижается количество новых случаев мародерства или хищения товарных остатков. Следует заметить, что информация о поврежденных объектах поступает с некоторым опозданием", — объясняет Дмитрий Горюнов.

Крупнейшие поврежденные предприятия по состоянию на декабрь 2022 года, по данным проекта KSE Institute "Россия заплатит"



* разрушено; ** по состоянию на начало 2022 года

Потери бизнеса

Военный год существенно отразился, в частности, на финансовых результатах предприятий. По оценкам Европейской Бизнес Ассоциации, объединяющей более 900 компаний, по итогам года большинство предприятий зафиксировали падение доходов в долларах США: у 29% компаний произошло падение доходов до 20%, у 54% — падение на 21% и больше. Только 6% компаний сообщили об отсутствии изменений, и еще 11% могут похвастаться ростом доходов в столь сложный год.

К концу года почти вдвое по сравнению с октябрем увеличилось количество компаний, испытавших влияние ракетных атак на свою деятельность — с 47% до 89%. Российские обстрелы приводят к прерыванию рабочих процессов, сокращению количества производственных часов, сложностям в планировании, накоплению усталости сотрудников, росту затрат из-за использования генераторов и другим негативным последствиям для операционной работы компаний.

Фото: Новини.LIVE

Перебои с энергоснабжением возглавляют антирейтинг актуальных вызовов для бизнеса. Также компании жалуются на перебои со связью и Интернетом. Отдельная проблема — бронирование сотрудников и выезд за границу. Сейчас у 88% входящих в Ассоциацию компаний есть мобилизованные сотрудники. У 73% компаний количество мобилизованных сотрудников составляет до 10% штата, а еще у 15% — 10-20%. К тому же у 39% компаний были мобилизованы критические специалисты, в основном это ИТ специалисты, инженеры и другие представители технических специальностей. Также среди проблем — вопросы логистики и миграция населения.

В результате боевых действий 40% компаний, входящих в состав Ассоциации, понесли непосредственные потери. У четверти предприятий есть активы на оккупированных территориях. В основном это оборудование, техника, недвижимость, транспорт.

"Есть немало текущих вопросов, например проблемы с возмещением НДС и блокированием налоговых накладных. В то же время, надеемся, что они скоро будут системно решены. Тем не менее, несмотря на трудности, сегодня все компании Ассоциации продолжают работать — в полном режиме или с некоторыми ограничениями. Продолжают выплачивать работникам зарплаты, сейчас даже выше процент, чем летом или осенью. Кроме того, компании продолжают поддерживать страну, адаптироваться и находить новые точки развития", — рассказывает для Новини.LIVE исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

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Устойчивость бизнеса

Война нанесла огромный ущерб украинскому бизнесу, однако компании продемонстрировали чрезвычайную устойчивость, а некоторые даже нашли возможности для роста.

Согласно данным Американской торговой палаты в Украине, которая объединяет более 600 компаний, в течение 2022 года продажи у 47% компаний упали. Больше всего пострадали предприятия, работающие в сферах сельского хозяйства, розничной торговли, горнодобывающей промышленности и металлургии.

Фото: Reuters

Однако, несмотря на значительное падение продаж, всего 2% компаний сократили численность персонала более чем на 30%. Несмотря на войну, 15% компаний выросли в 2022 году.

"Считаю, что решающий вклад в устойчивость страны в условиях войны внесла устойчивость украинского бизнеса. Его адаптационная способность превзошла все прогнозы — вспомним, что в мае-июне Украине прочили спад экономики на 35-50%. На самом деле имеем около минус 30% ВВП по итогу года", — констатирует замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

И это при том, что с октября добавились весьма мощные факторы, вызванные российскими атаками на энергосистему, которые приостановили разворачивавшиеся в третьем квартале положительные тренды восстановления на фоне освобождения ранее оккупированных территорий.

Достижения бизнеса и ожидания на 2023 год

В первые месяцы войны бизнесу удалось перенастроить транспортную логистику, наладить новые коммуникации, преодолеть проблему потери части сотрудников, а главное — адаптироваться к рискам войны. Всё это остановило падение и улучшило деловые ожидания.

Уже на последующих этапах это способствовало восстановлению разрушенного на освободившихся территориях, построению моделей энергетической устойчивости в условиях нестабильности электроснабжения.

"Высокая адаптивность бизнеса — лучшая оценка эффективности и зрелости системы рыночных отношений, которая сформировалась в Украине за период независимости", — отмечает Ярослав Жалило.

Ярослав Жалило. Фото: УНИАН

Важной поддержкой для бизнеса стали действия государства по обеспечению устойчивости экономики: непрерывность функционирования системы электронных платежей и стабильность банковской системы в целом, льготное налогообложение в сложный период, субсидированное кредитование бизнеса, программы релокации, улучшение логистики пересечения западной границы, соглашение о черноморском транспортном коридоре, отмена пошлин на импорт энергооборудования и т.д.

Главные проблемы пока — блокирование и недоступность банковского кредитования экономики, ограничение трансграничной логистики для внешнеэкономических операций, попытки восстановления коррупционных моделей, которые деформируют конкурентную среду и перенагружают бизнес.

В Американской торговой палате ожидают, что в 2023 году давление войны на бизнес, вероятно, останется или даже усилится.

Уменьшение спроса, физический ущерб объектам и нарушение цепочек снабжения стали для бизнеса одними из самых тяжелых последствий войны в течение прошлого года. В 2023 году совокупный спрос, вероятно, ухудшится, поскольку общий рост ВВП остается неопределенным, а покупательная способность потребителей может ослабнуть. Но украинский бизнес с этим справится.

Фото: УНИАН