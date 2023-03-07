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Як держава компенсуватиме українцям втрачене через війну житло

7 березня 2023 19:53
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Українці зможуть отримати від держави компенсацію за зруйноване війною житло
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Через рік від початку війни, 23 лютого 2023 року, Верховна Рада ухвалила закон щодо механізму компенсації за житло, зруйноване чи пошкоджене під час війни (законопроєкт №7198).

Законом запроваджується компенсація за зруйноване та пошкоджене після 24 лютого 2022 року нерухоме майно — житлові будинки, квартири, будинки садибного типу, інші житлові приміщення, недобудоване житло, де зведені несучі та зовнішні конструкції, а також спільне майно багатоквартирного будинку.

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Хто і як зможе отримати компенсацію за житло

Отримувачами компенсацій можуть бути фізичні особи — громадяни України:
•    власники пошкодженого/знищеного майна;
•    замовники будівництва;
•    власники спеціального майнового права на незавершені об'єкти будівництва;
•    інвестори об'єктів будівництва, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт;
•    члени ЖК та ЖБК, які викупили житло, але не оформили право власності;
•    спадкоємці вищезазначених категорій.

Також отримати компенсації за пошкоджене майно багатоквартирного будинку можуть ОСББ, управителі будинків, житлові кооперативи.

Крім того, отримувачами компенсації можуть бути інші визначені Кабміном категорії. 

Запроваджуються три способи компенсації:
•    за знищені квартири — житлові сертифікати на суму компенсації як гарантія держави профінансувати купівлю житла, у тому числі зведеного в майбутньому;
•    за зруйновані приватні будинки — житлові сертифікати або кошти на рахунок зі спеціальним режимом використання на будівництво будинку;
•    за пошкоджене житло — роботи, пов'язані з будівництвом, та/або надання будівельних матеріалів.

Як рахуватимуть і де візьмуть гроші

Граничного розміру компенсацій не визначено. Сума компенсації дорівнюватиме вартості 1 кв. м, помноженого на площу знищеного житла, але не перевищуватиме вартості 150 кв. м за один об’єкт нерухомого майна. Вартість 1 кв. м розраховуватимуть за порядком, визначеним Кабміном.

Компенсації надаватимуться у межах бюджетних асигнувань, що означає — за наявності коштів. Тобто ухвалення закону не означає швидке отримання компенсацій. Проте закон допоможе запустити механізм, що є першим важливим кроком.

Джерелами таких компенсацій можуть бути кошти держбюджету, місцевих бюджетів, міжнародних фінансових організацій, міжнародної допомоги, репарацій та інших стягнень з країни-агресора, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Механізм отримання компенсації передбачає, зокрема, реєстрацію відповідної заяви в "Дії" або ЦНАПі, органі соціального захисту, а також надання пакету підтверджуючих документів. Далі пакет документів будуть опрацьовувати Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації, які й прийматимуть рішення про надання або ненадання компенсацій. Рішення про компенсації затверджуватимуть виконавчі органи місцевих рад, військові адміністрації або військово-цивільні адміністрації.
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Про те, чи отримають українці компенсації за зруйноване під час війни житло, — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

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