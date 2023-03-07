Как государство будет компенсировать украинцам утраченное из-за войны жилье

Украинцы смогут получить от государства компенсацию за разрушенное войной жилье

Через год после начала войны, 23 февраля 2023 года, Верховная Рада приняла закон о механизме компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны (законопроект №7198).

Законом вводится компенсация за разрушенное и поврежденное после 24 февраля 2022 года недвижимое имущество — жилые дома, квартиры, дома усадебного типа, другие жилые помещения, недостроенное жилье, где возведены несущие и внешние конструкции, а также совместное имущество многоквартирного дома.

Кто и как сможет получить компенсацию за жилье

Получателями компенсаций могут быть физические лица - граждане Украины :

• владельцы поврежденного/уничтоженного имущества;

• заказчики строительства;

• владельцы специального имущественного права на незавершенные объекты строительства;

• инвесторы объектов строительства, по которым получено право на выполнение строительных работ;

• члены ЖК и ЖСК, которые выкупили жилье, но не оформили право собственности;

• наследники вышеупомянутых категорий.

Также получить компенсации за поврежденное имущество многоквартирного дома могут ОСМД, управляющие домами, жилищные кооперативы.

Кроме того, получателями компенсации могут быть другие определенные Кабмином категории.

Вводятся три способа компенсации :

• за уничтоженные квартиры — жилищные сертификаты на сумму компенсации как гарантия государства профинансировать покупку жилья, в том числе возведенного в будущем;

• за разрушенные частные дома — жилищные сертификаты или средства на счет со специальным режимом использования на строительство дома;

• за поврежденное жилье — работы, связанные со строительством и/или предоставление строительных материалов.

Как будут считать и где возьмут деньги

Предельный размер компенсаций не определен. Сумма компенсации будет равна стоимости 1 кв. м, умноженного на площадь уничтоженного жилья, но не превышает стоимости 150 кв. м за один объект недвижимого имущества. Стоимость 1 кв. м будут рассчитывать согласно порядку, определенному Кабмином.

Компенсации будут предоставляться в пределах бюджетных ассигнований, что означает — при наличии средств. То есть принятие закона не означает быстрого получения компенсаций. Однако закон поможет запустить механизм, являющийся первым важным шагом.

Источниками таких компенсаций могут быть средства госбюджета, местных бюджетов, международных финансовых организаций, международной помощи, репараций и других взысканий со страны-агрессора, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Механизм получения компенсации предусматривает, в частности, регистрацию соответствующего заявления в "Дії" или ЦПАУ, органе социальной защиты, а также предоставление пакета подтверждающих документов. Далее пакет документов будут прорабатывать Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации, которые будут принимать решения о предоставлении или непредоставлении компенсаций. Решения о компенсациях будут утверждать исполнительные органы местных советов, военные администрации или военно-гражданские администрации.

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О том, получат ли украинцы компенсации за разрушенное во время войны жилье, — читайте в авторском материале Новини.LIVE.