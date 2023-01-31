Що відбувається з цінами і запасами газу в Європі

Європа перемогла росію в газовому бою, але доля енергетичної війни ще не визначена

Європа опанувала цінову паніку на газовому ринку, яка розпочалася після російського вторгнення в Україну і радикального зменшення поставок блакитного палива з країни-агресора.

Ціна природнього газу в Європі (на газовому хабі TTF в Нідерландах) після досягнення серпневого піку в понад $3,6 тис. за кубометр знизилась в 5,6 раза до $656 за кубометр станом на 30 січня 2023 року.

Наразі європейські газові сховища заповненні майже вщент, а росія продовжує втрачати доходи від газового експорту.

Але бій, який виграла Європа у газовому протистоянні з росією, на жаль, ще не є перемогою у газовій війні. Попереду, найімовірніше, повне припинення поставок російського газу в Європу, необхідність для європейський країн і надалі диверсифікувати джерела надходжень блакитного палива, і по факту вищі ціни на газ, ніж до війни.

За підрахунками Reuters, протягом першої половини січня 2023 року порівняно з груднем 2022-го щоденний експорт трубопровідного газу з росії в Європу скоротився на 22%, демонструючи тим самим тенденцію на подальше зниження енергетичних поставок країною-агресором. Якщо в грудні росія поставляла в Європу щодня в середньому 82 млн куб. м газу, то в першій половині січня — близько 64 млн куб. м.

На тлі радикального зниження російських поставок Європа успішно диверсифікує джерела закупок блакитного палива. Якщо 2021 року частка газу з росії в загальному обсязі споживання країнами Євросоюзу становила 36%, то за підсумками вересня 2022-го ця частка впала до 9% і продовжує стрімко зменшуватися.

Ще на початку літа Євросоюз почав активно диверсифікувати постачання газу, посиливши співпрацю, зокрема, зі США, Алжиром та Азербайджаном. Станом на початок листопада газові сховища Європи були заповнені на 95%. При цьому десятки танкерів зі зрідженим газом стояли в європейських портах, чекаючи на свою чергу на розвантаження.

Чи вистачить Європі газу

Європейські та світові ринки природного газу все ще не уникли небезпеки, яку створює росія, скорочуючи постачання газу трубопроводами. За розрахунками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), якщо експорт газу з росії впаде до нуля, а імпорт скрапленого газу до Китаю відновиться до рівня 2021 року, то існує ризик дефіциту постачання газу в Європу в 2023 році.

Заходи, вжиті урядами ЄС у галузі енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, мають зменшити потенційний розрив між попитом та пропозицією газу в 2023 році. Відновлення виробництва атомної та гідроелектроенергії порівняно з їх десятирічним мінімумом в 2022 році також має допомогти скоротити цей розрив.

Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

Але незважаючи на все це, потенційний розрив між попитом та пропозицією газу в ЄС може сягнути 27 млрд кубометрів у 2023 році.

Декілька факторів можуть зробити 2023-й більш суворим випробуванням, ніж рік початку війни:

Російські поставки можуть і надалі падати. В 2021 році росія поставила в Європу близько 140 млрд кубометрів газу. В 2022-му — лише близько 60 млрд. В 2023 році поставки можуть впасти до нуля.

Постачання скрапленого природного газу (СПГ) будуть обмежені. До кінця 2023 року Європейський Союз має намір закупити близько 40 млрд куб. м газу. Тим часом попит на імпорт газу в Китаї цілком може відновитись після незвичайно низького рівня, який спостерігався в 2022 році через скорочення китайської економіки внаслідок карантинних обмежень, пов’язаних з Covid. Це посилить конкуренцію за постачання СПГ.

Незвичайно м'які температури, що спостерігаються на початку зими, можуть тривати недовго. Так, м'яка погода в Європі восени 2022 року фактично затримала початок європейського опалювального сезону приблизно на місяць. Це призвело до значного скорочення потреби в газі та забезпечило більш міцний запас газу на зиму. Але немає жодних гарантій, що температура буде такою ж щадною до кінця зими або в 2023 році в цілому.

Наразі в Європі вже розуміють, де можна взяти близько 30 млрд кубометрів газу із прогнозованої нестачі в об’ємі 57 млрд.

Проблему дефіциту в 27 млрд кубометрів газу Європа потенційно може вирішити за рахунок додаткових короткострокових політичних заходів, таких як:

стимулювання підвищення енергоефективності;

швидше розгортання відновлюваних джерел енергії;

прискорення електрифікації тепла;

стимулювання зміни поведінки споживачів.

Додаткові інвестиції, потрібні для реалізації вказаних дій, становлять близько 100 мільярдів євро. Це менше за одну третину від 330 мільярдів євро, які були мобілізовані державами-членами ЄС за останній рік у вигляді екстрених пакетів для захисту споживачів від високих цін. Додаткові витрати мають зумовити тривале зниження попиту на газ, внаслідок чого аналогічну суму буде зекономлено приблизно за два роки за рахунок зниження рахунків за імпорт газу.

Отже, ризики для європейських та міжнародних газових ринків реальні, але реальні й рішення.

Європа діє на упередження

Задля підвищення стійкості європейських газових ринків та обмеження надмірних стрибків цін європейці здійснили низку політичних ініціатив та інфраструктурних проєктів.

Зокрема, в червні 2022 року Європейський Союз запровадив мінімальні зобов'язання щодо зберігання газу. Згідно з новими правилами, сховища мають бути заповнені не менше ніж на 80% від їхньої місткості до зими 2022-2023 років та до 90% у всі наступні зимові періоди.

Також була ухвалена постанова про скорочення попиту на газ в ЄС на 15% у період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року порівняно із середнім показником за п'ять років.

Європейська комісія ухвалила Європейський план скорочення попиту на газ із передовим досвідом та рекомендаціями для держав-членів, щоб допомогти їм скоротити попит на газ.

У жовтні 2022 року Європейська комісія представила План дій з цифровізації енергетичного сектора, щоб підвищити ефективність використання енергетичних ресурсів, полегшити інтеграцію відновлюваних джерел енергії у мережу та скоротити витрати споживачів та енергетичних компаній.

Крім того, Європейський Союз активізував енергетичне партнерство з ключовими постачальниками природного газу та СПГ, зокрема зі США та Азербайджаном.

Нові плавучі регазифікаційні установки та розширення існуючих регазифікаційних терміналів дозволять Європейському союзу мати на 25% більше регазифікаційних потужностей у 2023 році, ніж у 2021 році.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Напередодні опалювального сезону 2022-2023 років було введено в експлуатацію кілька інтерконекторів, що полегшило внутрішні потоки газу та диверсифікацію постачання газу, зокрема між країнами Центральної та Східної Європи, які історично більше залежали від російського трубопровідного газу.

Де Європа братиме газ

Міжнародне енергетичне агентство, прогнозуючи потенційний попит на газ в Європейському Союзі в 2023 році, виходить з об’єму споживання в 2022 році — близько 360 млрд куб. м. Ця сума скоригована з урахуванням впливу погодного фактора, падіння споживання газу в промисловості, спричиненого падінням попиту, та необхідності додаткового експорту газу до України та Молдови.

Аналітики МЕА виходять з припущення, що на початку квітня 2023 року газові сховища Європи будуть заповнені приблизно на одну третину, що означатиме потребу в закачуванні 65 млрд куб. м газу на майбутній опалювальний сезон.

Передбачаються наступні джерела постачання газу в Європу в 2023 році:

Постачання газу російськими трубопроводами падає до нуля.

Неросійські трубопровідні постачання

Неросійські трубопроводні постачальники мають обмежений потенціал зростання. Йдеться про Азербайджан, Норвегію та Алжир.

Загалом очікується, що постачання неросійськими трубопроводами збільшиться менш ніж на 1% (або 1 млрд кубометрів) у 2023 році порівняно з попереднім роком.

Також очікується, що чистий трубопровідний імпорт зі Сполученого Королівства залишиться близьким до рівня 2022 року.

Постачання СПГ

Європейський союз імпортував трохи більше 130 млрд кубометрів СПГ у 2022 році, що на 60% більше, ніж 80 млрд кубометрів, імпортованих у 2021 році.

Очікується, що в 2023 році світові постачання СПГ збільшаться на 23 млрд куб. м. Європа зможе отримувати додатковий скраплений газ із розширенням своїх регазифікаційних потужностей.

Видобуток газу в Євросоюзі

2022 року видобуток природного газу в Європейському Союзі впав приблизно на 9% за перші дев'ять місяців.

Аналітики МЕА припускають, що в 2023 році видобуток газу в ЄС знизиться ще приблизно на 5%.

Зазначені фактори зумовлюють хиткий енергетичний баланс Європи в умовах наростаючих геополітичних викликів.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse