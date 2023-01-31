Что происходит с ценами и запасами газа в Европе

Европа победила россию в газовом бою, но судьба энергетической войны еще не определена

Европа совладала с ценовой паникой на газовом рынке, которая началась после российского вторжения в Украину и радикального уменьшения поставок голубого топлива из страны-агрессора.

Цена природного газа в Европе (на газовом хабе TTF в Нидерландах) после достижения августовского пика более чем в $3,6 тыс. за кубометр снизилась в 5,6 раза до $656 за кубометр по состоянию на 30 января 2023 года.

В настоящее время европейские газовые хранилища заполнены почти до отказа, а россия продолжает терять доходы от газового экспорта.

Но бой, который выиграла Европа в газовом противостоянии с россией, к сожалению, еще не победа в газовой войне. Впереди, скорее всего, полное прекращение поставок российского газа в Европу, необходимость для европейских стран и в дальнейшем диверсифицировать источники поступлений голубого топлива, и по факту более высокие цены на газ, чем до войны.

По подсчетам Reuters, в течение первой половины января 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года ежедневный экспорт трубопроводного газа из россии в Европу сократился на 22%, демонстрируя тем самым тенденцию на дальнейшее снижение энергетических поставок страной-агрессором. Если в декабре россия поставляла в Европу ежедневно в среднем 82 млн куб. м газа, то в первой половине января — около 64 млн куб. м.

На фоне радикального снижения российских поставок Европа успешно диверсифицирует источники закупок голубого топлива. Если в 2021 году доля газа из россии в общем объеме потребления странами Евросоюза составила 36%, то по итогам сентября 2022 года эта доля упала до 9% и продолжает стремительно уменьшаться.

Еще в начале лета Евросоюз начал активно диверсифицировать поставки газа, усилив сотрудничество, в частности, с США, Алжиром и Азербайджаном. На начало ноября газовые хранилища Европы были заполнены на 95%. При этом десятки танкеров со сжиженным газом стояли в европейских портах, ожидая свою очередь на разгрузку.

Хватит ли Европе газа

Европейские и мировые рынки природного газа все еще не избежали опасности, которую создает россия, сокращая поставки газа трубопроводами. По расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), если экспорт газа из россии упадет до нуля, а импорт сжиженного газа в Китай возобновится до уровня 2021 года, существует риск дефицита поставки газа в Европу в 2023 году.

Меры, предпринятые правительствами ЕС в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, должны снизить потенциальный разрыв между спросом и предложением газа в 2023 году. Возобновление производства атомной и гидроэлектроэнергии по сравнению с их десятилетним минимумом в 2022 году также должно помочь сократить этот разрыв.

Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva

Но, несмотря на все это, потенциальный разрыв между спросом и предложением газа в ЕС может достигнуть 27 млрд кубометров в 2023 году.

Несколько факторов могут сделать 2023-й более суровым испытанием, чем год начала войны:

Российские поставки могут и дальше падать. В 2021 году россия поставила в Европу около 140 млрд кубометров газа. В 2022-м — всего около 60 млрд. В 2023 году поставки могут упасть до нуля.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) будут ограничены. До конца 2023 года Европейский Союз намерен закупить около 40 млрд куб. м газа. Тем временем спрос на импорт газа в Китае вполне может восстановиться после необычно низкого уровня, который наблюдался в 2022 году из-за сокращения китайской экономики в результате карантинных ограничений, связанных с Covid. Это усугубит конкуренцию за поставки СПГ.

Необычно мягкие температуры, что наблюдаются в начале зимы, могут продолжаться недолго. Так, мягкая погода в Европе осенью 2022 фактически задержала начало европейского отопительного сезона примерно на месяц. Это привело к значительному сокращению потребности в газе и обеспечило более прочный запас газа на зиму. Но нет никаких гарантий, что температура будет такой же щадящей до конца зимы или в 2023 году в целом.

В Европе уже понимают, где можно взять около 30 млрд кубометров газа из прогнозируемой нехватки в объеме 57 млрд.

Проблему дефицита в 27 млрд кубометров газа Европа потенциально может решить за счет дополнительных краткосрочных политических мер, таких как:

стимулирование повышения энергоэффективности;

быстрое развертывание возобновляемых источников энергии;

ускорение электрификации тепла;

стимулирование изменения поведения потребителей.

Дополнительные инвестиции, необходимые для реализации указанных действий, составляют около 100 миллиардов евро. Это меньше одной трети от 330 миллиардов евро, мобилизованных государствами-членами ЕС за последний год в виде экстренных пакетов для защиты потребителей от высоких цен. Дополнительные расходы должны вызвать длительное снижение спроса на газ, в результате чего аналогичная сумма будет сэкономлена примерно за два года за счет снижения счетов за импорт газа.

Следовательно, риски для европейских и международных газовых рынков реальны, но реальны и решения.

Европа действует на упреждение

Для повышения устойчивости европейских газовых рынков и ограничения чрезмерных скачков цен европейцы осуществили ряд политических инициатив и инфраструктурных проектов.

В частности, в июне 2022 года Европейский Союз ввел минимальные обязательства по хранению газа. Согласно новым правилам, хранилища должны быть заполнены не менее чем на 80% от их вместимости до зимы 2022-2023 годов и до 90% во все последующие зимние периоды.

Также было принято постановление о сокращении спроса на газ в ЕС на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года по сравнению со средним показателем за пять лет.

Европейская комиссия приняла Европейский план по сокращению спроса на газ с передовым опытом и рекомендациями для государств-членов, чтобы помочь им сократить спрос на газ.

В октябре 2022 года Европейская комиссия представила План действий по цифровизации энергетического сектора, чтобы повысить эффективность использования энергетических ресурсов, облегчить интеграцию возобновляемых источников энергии в энергосеть и сократить расходы потребителей и энергетических компаний.

Кроме того, Европейский Союз активизировал энергетическое партнерство с ключевыми поставщиками природного газа и СПГ, включая США и Азербайджан.

Новые плавучие регазификационные установки и расширение существующих регазификационных терминалов позволят Европейскому Союзу иметь на 25% больше регазификационных мощностей в 2023 году, чем в 2021 году.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

В преддверии отопительного сезона 2022-2023 годов было введено в эксплуатацию несколько интерконнекторов, что облегчило внутренние потоки газа и диверсификацию поставок газа, в частности между странами Центральной и Восточной Европы, которые исторически больше зависели от российского трубопроводного газа.

Где Европа будет брать газ

Международное энергетическое агентство, прогнозируя потенциальный спрос на газ в Европейском Союзе в 2023 году, выходит из объема потребления в 2022 году — около 360 млрд куб. м. Эта сумма скорректирована с учетом влияния погодного фактора, падения потребления газа в промышленности, вызванного падением спроса, и необходимости дополнительного экспорта газа в Украину и Молдову.

Аналитики МЭА исходят из предположения, что в начале апреля 2023 года газовые хранилища Европы будут заполнены примерно на одну треть, что будет означать потребность в закачке 65 млрд куб. м газа на предстоящий отопительный сезон.

Предусматриваются следующие источники поставок газа в Европу в 2023 году:

Поставки газа по российским трубопроводам падают до нуля.

Нероссийские трубопроводные поставки

Нероссийские трубопроводные поставщики обладают ограниченным потенциалом роста. Речь идет об Азербайджане, Норвегии и Алжире.

В целом ожидается, что снабжение нероссийскими трубопроводами увеличится менее чем на 1% (или 1 млрд кубометров) в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

Также ожидается, что чистый трубопроводный импорт из Соединенного Королевства остается близким к уровню 2022 года.

Поставка СПГ

Европейский Союз импортировал чуть более 130 млрд кубометров СПГ в 2022 году, что на 60% больше, чем 80 млрд кубометров, импортированных в 2021 году.

Ожидается, что в 2023 году мировые поставки СПГ увеличатся на 23 млрд куб. м. Европа сможет получать дополнительный сжиженный газ с расширением своих регазификационных мощностей.

Добыча газа в Евросоюзе

В 2022 году добыча природного газа в Европейском Союзе упала примерно на 9% за первые девять месяцев.

Аналитики МЭА предполагают, что в 2023 году добыча газа в ЕС снизится еще примерно на 5%.

Упомянутые факторы обуславливают хрупкий энергетический баланс Европы в условиях наростающих геополитических вызовов.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse