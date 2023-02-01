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Як не попастися на шахраїв при купівлі товару в інтернеті: головні поради

1 лютого 2023 23:48
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Як не попастися на шахраїв при купівлі товару в інтернеті — поради спеціалістів
Як захистити себе від шахраїв під час покупок в інтернеті
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Важко уявити сучасний світ без інтернету. Сьогодні в інтернеті можна реалізувати базові потреби, придбати усе необхідне, оплатити комунальні платежі, замовити їжу з закладів громадського харчування, знайти та орендувати приміщення тощо. Водночас така online-активність призвела до зростання шахрайства в інтернеті і потрібно знати, як вберегтись від шахраїв. 

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві розповіли, як не попастися на шахраїв при купівлі товару в інтернеті.

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Як не попастися на шахраїв при купівлі товару в інтернеті

За інформацією Держпродспоживслужби, права споживача при купівлі товару через інтернет-магазини регулюються статтею 13 Закону України "Про захист прав споживачів". Закон визначає обсяг інформації, який обов’язково має бути доведений споживачу до моменту замовлення товару. Замовляючи товар через мережу Інтернет, попередньо, а не по факту купівлі, споживачу необхідно з’ясувати усі правила продажу цього онлайн-магазину.

Що має видати споживачу інтернет-магазин:

  • розрахунковий документ, що засвідчує факт купівлі з позначкою про дату продажу;
  • товарний чек (якщо продавець – фізична особа-підприємець);
  • накладну (якщо продавець — юридична особа);
  • фіскальний чек та інструкцію з експлуатації для складно-побутових товарів;
  • гарантію на товар.

Як підтвердження слід мати платіжну квитанцію.

"У результаті розгляду численних звернень споживачів у сфері торгівлі мають місце випадки, коли під час виходу спеціалістів на місце встановлено, що суб’єкти господарювання за зазначеними адресами діяльність не здійснюють. Це унеможливлює розв'язання питань, викладених у зверненнях по суті", — йдеться у повідомленні. 

Серед найпоширеніших порушень в інтернет-торгівлі є:

  • відсутність інформації про продавця та інформації про порядок подання претензій в разі їх виникнення;
  • відмова забезпечити заміну або гарантійний ремонт товару;
  • відмова у поверненні грошових коштів за товар неналежної якості;
  • невідповідність документів, що супроводжують товар;
  • зміна ціни товару під час його доставки.

Також є випадки, коли під час купівлі через інтернет, шахраї виманюють у потенційних покупців кошти за товар, але не надсилають його.

Щоб мати змогу захистити свої права перед купівлею товарів через Інтернет споживачам слід звертати увагу на наявність на сайті такої інформації:

  • найменування продавця,
  • його фактичне місцезнаходження,
  • основні характеристики продукції,
  • ціну, включаючи плату за доставку та умови оплати;
  • порядок розірвання договору,
  • чи є адреса самовивозу товару,
  • порядок прийняття претензій від споживача,
  • відгуки про інтернет магазин.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як не стати жертвою шахраїв з технічної підтримки.

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