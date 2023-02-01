Як не попастися на шахраїв при купівлі товару в інтернеті — поради спеціалістів

Як не попастися на шахраїв при купівлі товару в інтернеті: головні поради
Важко уявити сучасний світ без інтернету. Сьогодні в інтернеті можна реалізувати базові потреби, придбати усе необхідне, оплатити комунальні платежі, замовити їжу з закладів громадського харчування, знайти та орендувати приміщення тощо. Водночас така online-активність призвела до зростання шахрайства в інтернеті і потрібно знати, як вберегтись від шахраїв.
У Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві розповіли, як не попастися на шахраїв при купівлі товару в інтернеті.
-
На Львівщині митники виявили багато грошей, які водій намагався завезти в Україну
-
Справедливість буде забезпечена: Зеленський розповів про обшуки в Україні
-
Несплата боргів: чи відключатимуть подачу електрики споживачам
-
Ворог намагається розширити географію наступу: Маляр про ситуацію на східному фронті
-
В Естонії створили гігантську скульптуру Зеленського у вигляді статуї Свободи
-
Мода 2000-х повертається: п'ять трендових зачісок на весняний сезон 2023
-
США можуть у п'ятницю оголосити про новий пакет допомоги Україні, до якого входять високоточні бомби
-
У Києві працівник міграційної поліції організував бордель
-
Статус вигнанців: Чарльз III не знає, як поводитися з принцом Гаррі та Меган Маркл на коронації
-
Місячний посівний календар на лютий 2023: що можна сіяти та садити для гарного врожаю
Як не попастися на шахраїв при купівлі товару в інтернеті
За інформацією Держпродспоживслужби, права споживача при купівлі товару через інтернет-магазини регулюються статтею 13 Закону України "Про захист прав споживачів". Закон визначає обсяг інформації, який обов’язково має бути доведений споживачу до моменту замовлення товару. Замовляючи товар через мережу Інтернет, попередньо, а не по факту купівлі, споживачу необхідно з’ясувати усі правила продажу цього онлайн-магазину.
Що має видати споживачу інтернет-магазин:
- розрахунковий документ, що засвідчує факт купівлі з позначкою про дату продажу;
- товарний чек (якщо продавець – фізична особа-підприємець);
- накладну (якщо продавець — юридична особа);
- фіскальний чек та інструкцію з експлуатації для складно-побутових товарів;
- гарантію на товар.
Як підтвердження слід мати платіжну квитанцію.
"У результаті розгляду численних звернень споживачів у сфері торгівлі мають місце випадки, коли під час виходу спеціалістів на місце встановлено, що суб’єкти господарювання за зазначеними адресами діяльність не здійснюють. Це унеможливлює розв'язання питань, викладених у зверненнях по суті", — йдеться у повідомленні.
Серед найпоширеніших порушень в інтернет-торгівлі є:
- відсутність інформації про продавця та інформації про порядок подання претензій в разі їх виникнення;
- відмова забезпечити заміну або гарантійний ремонт товару;
- відмова у поверненні грошових коштів за товар неналежної якості;
- невідповідність документів, що супроводжують товар;
- зміна ціни товару під час його доставки.
Також є випадки, коли під час купівлі через інтернет, шахраї виманюють у потенційних покупців кошти за товар, але не надсилають його.
Щоб мати змогу захистити свої права перед купівлею товарів через Інтернет споживачам слід звертати увагу на наявність на сайті такої інформації:
- найменування продавця,
- його фактичне місцезнаходження,
- основні характеристики продукції,
- ціну, включаючи плату за доставку та умови оплати;
- порядок розірвання договору,
- чи є адреса самовивозу товару,
- порядок прийняття претензій від споживача,
- відгуки про інтернет магазин.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, як не стати жертвою шахраїв з технічної підтримки.