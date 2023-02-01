Как не попасться на мошенников при покупке товара в интернете — советы специалистов

Как не попасться на мошенников при покупке товара в интернете: главные советы
Трудно представить современный мир без Интернета. Сегодня в интернете можно реализовать базовые потребности, приобрести все необходимое, оплатить коммунальные платежи, заказать еду из общепита, найти и арендовать помещения и т.д. В то же время такая online активность привела к росту мошенничества в интернете и нужно знать, как уберечься от мошенников.
В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве рассказали, как не попасться на мошенников при покупке товара в интернете.
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Как не попасться на мошенников при покупке товара в интернете
По информации Госпродпотребслужбы, права потребителя при покупке товара через интернет-магазины регулируются статьей 13 Закона Украины "О защите прав потребителей". Закон определяет объем информации, обязательно должен быть доведен потребителю до момента заказа товара. Заказывая товар через Интернет, предварительно, а не по факту покупки, потребителю необходимо выяснить все правила продажи этого онлайн-магазина.
Что должно выдать потребителю интернет-магазин:
- расчетный документ, удостоверяющий факт покупки с отметкой о дате продажи;
- товарный чек (если продавец — физическое лицо-предприниматель);
- накладную (если продавец — юридическое лицо);
- фискальный чек и руководство по эксплуатации для сложно-бытовых товаров;
- гарантию на товар.
В качестве подтверждения следует иметь платежную квитанцию.
"В результате рассмотрения многочисленных обращений потребителей в сфере торговли имеют место случаи, когда при выходе специалистов на место установлено, что субъекты хозяйствования по указанным адресам деятельность не осуществляют. Это делает невозможным решение вопросов, изложенных в обращениях по существу", — говорится в сообщении.
Среди наиболее распространенных нарушений в интернет-торговле:
- отсутствие информации о продавце и информации о порядке предоставления претензий в случае их возникновения;
- отказ обеспечить замену или гарантийный ремонт товара;
- отказ в возврате денежных средств за товар ненадлежащего качества;
- несоответствие документов, сопровождающих товар;
- изменение цены товара при его доставке.
Также есть случаи, когда при покупке через интернет мошенники выманивают у потенциальных покупателей средства за товар, но не посылают его.
Чтобы защитить свои права перед покупкой товаров через Интернет потребителям следует обращать внимание на наличие на сайте такой информации:
- наименование продавца,
- его фактическое местонахождение,
- основные характеристики продукции,
- цену, включая плату за доставку и условия оплаты;
- порядок расторжения договора,
- есть ли адрес самовывоза товара,
- порядок принятия претензий от потребителя,
- отзывы об интернет магазине.
Напомним, недавно мы писали, как не стать жертвой мошенников по технической поддержке.