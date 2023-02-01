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Как не попасться на мошенников при покупке товара в интернете: главные советы

1 февраля 2023 23:48
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Как не попасться на мошенников при покупке товара в интернете — советы специалистов
Как защитить себя от мошенников во время покупок в интернете
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Трудно представить современный мир без Интернета. Сегодня в интернете можно реализовать базовые потребности, приобрести все необходимое, оплатить коммунальные платежи, заказать еду из общепита, найти и арендовать помещения и т.д. В то же время такая online активность привела к росту мошенничества в интернете и нужно знать, как уберечься от мошенников.

В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве рассказали, как не попасться на мошенников при покупке товара в интернете.

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Как не попасться на мошенников при покупке товара в интернете

По информации Госпродпотребслужбы, права потребителя при покупке товара через интернет-магазины регулируются статьей 13 Закона Украины "О защите прав потребителей". Закон определяет объем информации, обязательно должен быть доведен потребителю до момента заказа товара. Заказывая товар через Интернет, предварительно, а не по факту покупки, потребителю необходимо выяснить все правила продажи этого онлайн-магазина.

Что должно выдать потребителю интернет-магазин:

  • расчетный документ, удостоверяющий факт покупки с отметкой о дате продажи;
  • товарный чек (если продавец — физическое лицо-предприниматель);
  • накладную (если продавец — юридическое лицо);
  • фискальный чек и руководство по эксплуатации для сложно-бытовых товаров;
  • гарантию на товар.

В качестве подтверждения следует иметь платежную квитанцию.

"В результате рассмотрения многочисленных обращений потребителей в сфере торговли имеют место случаи, когда при выходе специалистов на место установлено, что субъекты хозяйствования по указанным адресам деятельность не осуществляют. Это делает невозможным решение вопросов, изложенных в обращениях по существу", — говорится в сообщении.

Среди наиболее распространенных нарушений в интернет-торговле:

  • отсутствие информации о продавце и информации о порядке предоставления претензий в случае их возникновения;
  • отказ обеспечить замену или гарантийный ремонт товара;
  • отказ в возврате денежных средств за товар ненадлежащего качества;
  • несоответствие документов, сопровождающих товар;
  • изменение цены товара при его доставке.

Также есть случаи, когда при покупке через интернет мошенники выманивают у потенциальных покупателей средства за товар, но не посылают его.

Чтобы защитить свои права перед покупкой товаров через Интернет потребителям следует обращать внимание на наличие на сайте такой информации:

  • наименование продавца,
  • его фактическое местонахождение,
  • основные характеристики продукции,
  • цену, включая плату за доставку и условия оплаты;
  • порядок расторжения договора,
  • есть ли адрес самовывоза товара,
  • порядок принятия претензий от потребителя,
  • отзывы об интернет магазине.

Напомним, недавно мы писали, как не стать жертвой мошенников по технической поддержке.

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