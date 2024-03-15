Як переказати гроші за кордон — п'ять способів

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В умовах банківських та валютних обмежень для багатьох українців останнім часом стало актуальним питання про те, як переказати гроші за кордон. Причини можуть бути різні: допомога родичу, який через війну залишив країну, купівля нерухомості чи бажання інвестувати свої кошти шляхом розміщення на рахунках у брокерських компаніях чи депозитах у європейських банках. Але в умовах різноманітних обмежень зробити це не так просто. Редакція Новини.LIVE розбиралася, які ліміти на перекази сьогодні встановлені для українців, а також скільки грошей та якими способами можна переводити за кордон.

Спосіб 1: з кешем через кордон

Найтрадиційніший спосіб — це подорож за кордон з готівкою. Щоправда, такий спосіб несе у собі ризики та обмеження. По-перше, подорож навіть у мирний час із великою сумою готівки — це завжди ризик. А по-друге, для більшості країн ЄС діє обмеження на ввезення готівки у розмірі 10 тис. євро на людину. У більшості країн ЄС це правило поширюється і на дітей. Тобто сім'я із двох дорослих та одну дитину зможе безперешкодно ввезти на територію ЄС до 30 тис. євро.

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Проте варто пам'ятати, що правила можуть відрізнятися навіть серед країн Євросоюзу. Наприклад, Франція дає змогу ввезти лише 10 тис. євро на сім'ю. Тому слід ретельно перевіряти митні правила країни призначення.

Якщо сума більша, на прикордонному пункті потрібно буде подати декларацію про готівку та довести їх походження. Доказом походження може бути довідка про зняття коштів з депозиту. Однак якщо доказів не буде, існує ризик, що сума понад 10 тис. євро буде конфіскована митниками.

Спосіб 2: валютні перекази

Щодо карткових переказів, то перекази з гривневих українських карток на валютні картки іноземних банків сьогодні заборонені НБУ. Але валюту з українських валютних карток на валютні картки іноземних банків переводити можна. Щоправда, в межах еквівалента 100 тис. грн за курсом НБУ на місяць.

Це може бути як карткові перекази, і купівля квазі-кєш валют. Максимальна сума переказів на день може різнитися, але в середньому серед українських банків вона становить до 30 тис. грн в еквіваленті за курсом банку.

Зазначимо, для українців сьогодні доступні одразу кілька європейських банків із реєстрацією в Прибалтиці, в яких можна вільно відкрити рахунок та отримати мультивалютну фізичну картку поштою. У такий спосіб вийде виводити близько 2,5 тис. дол на місяць на одну людину.

Але спершу треба придбати валюту. Сьогодні українцям доступні одразу кілька варіантів, у тому числі купівля онлайн через мобільний банкінг. Але купити можна лише на 50 тис. грн на місяць. Інші 50 тис. можна придбати в касі банку або обміннику та покласти на валютний рахунок. Ще один варіант — придбати валюту через розміщення її на депозиті. Сьогодні таким чином можна придбати валюти на суму до 200 тис. грн в еквіваленті. Але зняти її можна буде лише через 3 місяці. Також не варто забувати про обмінні пункти. Щоправда, курс продажу там буде вищим.

Спосіб 3: через криптовалюту

Щоб виводити суми побільше, доведеться додатково завести акаунт на одній з криптовалютних бірж, яка має сервіс p2p переказів, що передбачає пряму торгівлю користувачів один з одним без участі біржі в якості посередника. Іншими словами, ви скидаєте гривню на гривневу картку іншої людини, а натомість отримуєте крипто-актив, який надалі можете вивести на картку іноземного банку або залишити у вигляді інвестицій на біржі.

Перевагою цієї схеми є значно більші ліміти, які обмежені лімітами вашого банку на перекази між українськими картами.

У більшості банків ліміти на карткові перекази Україною становлять 30 тис. грн на день і 400 тис. грн на місяць. Такий розмір більшою мірою зумовлений нормами фінмоніторингу, заходи якого значно посилені для переказів понад 30 тис. грн. А 400 тис. грн на місяць є граничною сумою для перевірки походження коштів.

Тому навіть якщо окремі банки не встановлюють жорстких лімітів на перекази між рахунками всередині банку, при надсиланні сум, що перевищують 400 тис. грн на місяць, вам з високою ймовірністю доведеться доводити банку походження коштів, що може затягтися.

Водночас якщо дотримуватися ліміту в 400 тис. грн, то за місяць у середньому можна вивести близько 10 тис. доларів з однієї української картки. Якщо відкрити рахунки у двох або трьох банках, ліміти збільшаться відповідно.

Але є й додаткові податкові ризики. Річ у тім, що надходження на ваш рахунок від невідомої людини крипто-активів, згідно з податковим законодавством, розглядається як благо, яке має оподатковуватись у розмірі 19,5%. І хоча податкова не має доступу до криптобірж, питання можуть початися коли ви виводитимете ці кошти на рахунки банків. Особливо у великому розмірі.

Спосіб 4: картковий туризм

Ще одна схема, яка мала популярність ще з початку війни, — це картковий туризм. У перші місяці війни, до того, як НБУ скоротив ліміти на зняття коштів у банкоматах за кордоном з українських гривневих карток, дана схема мала широку популярність серед українців, які могли перетинати кордон. Її суть полягала в тому, що людина їхала, наприклад, до Польщі, знімала там гроші з банкомату зі своєї гривневої картки за офіційним курсом у валюті та поверталася продавати готівку назад з маржою до 10%. І так по колу.

Наразі ж на зняття коштів закордоном з гривневих карток встановлено ліміт у розмірі 50 тис. грн або 12,5 тис. грн на тиждень. Але для рахунків в іноземній валюті діють значно більші ліміти, а саме еквівалент 100 тис. грн на день.

Спосіб 5: сірі обмінники

Останнім часом в Україні активно почали з'являтись компанії, які спеціалізуються на виведенні коштів за кордон. Працюють вони за принципом недоступних для переказу коштів з України сервісів типу Western Union. Однак їхня легальність викликає питання, тому ми не публікуватимемо їх назви. На рекламу однієї з таких компаній ми натрапили у соцмережах. Судячи з опису, компанія має обмінні пункти одразу у кількох країнах і пропонує вивести кошти за кордон за невеликий відсоток, як правило, 5%. "Ви приносите кеш в офіс у Києві, а забрати можете вже за пару годин у Варшаві чи Вільнюсі. Вартість послуги — 5% від перекладу", — сказали нам в одній із таких компаній.

Зазначимо, редакція Новини. LIVE не несе відповідальності за ризики, які можуть настати в разі використання методів, описаних у статті. Все перелічене вище має ознайомлювальний характер.