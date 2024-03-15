Как перевести деньги за границу — пять способов

ФОТО: Новини.LIVE

В условиях банковских и валютных ограничений для многих украинцев в последнее время стал актуальным вопрос о том, как перевести деньги за границу. Причины могут быть разные: помощь родственнику, который из-за войны покинул страну, покупка недвижимости или желание инвестировать свои средства путем размещения на счетах в брокерских компаниях или депозитах в европейских банков. Но в условиях разнообразных ограничений сделать это так просто. Редакция Новини.LIVE разбиралась, какие лимиты на переводы сегодня установлены для украинцев, а также сколько денег и какими способами можно переводить за границу.

Способ 1: с кэшем через границу

Самый традиционный способ — это путешествие за границу с наличкой. Правда, такой способ несет в себе риски и ограничения. Во-первых, путешествие даже в мирное время с крупной суммой наличности — это всегда риск. А во-вторых, для большинства стран ЕС действует ограничение на ввоз наличности в размере 10 тыс. евро на человека. В большинстве стран ЕС это правило распространяется и на детей. То есть семья из двух взрослых и одного ребенка сможет беспрепятственно ввезти на территорию ЕС до 30 тыс. евро.

Читайте также:





Однако стоит помнить, что правила могут разниться даже среди стран евросоюза. Например, Франция дает возможность ввезти только 10 тыс. евро на семью. Поэтому нужно тщательно проверять таможенные правила страны назначения.

Если сумма больше, на пограничном пункте нужно будет подать декларацию о наличных денежных средствах и доказать их происхождение. К слову, доказательством происхождения может быть справка о снятии средств с депозита. Однако если доказательств не будет, существует риск, что сумма свыше 10 тыс. евро будет конфискована таможенниками.

Способ 2: валютные переводы

Что касается карточных переводов, то переводы с гривневых украинских карт на валютные карты иностранных банков сегодня запрещены НБУ. Но валюту с украинских валютных карт на валютные карты иностранных банков переводить можно. Правда, в пределах эквивалента 100 тыс. грн по курсу НБУ в месяц.

Это могут быть как карточные переводы, так и покупка квази-кеш валют. Максимальная сумма переводов в день может разниться, но в среднем среди украинских банков она составляет до 30 тыс. грн в эквиваленте по курсу банка.

Отметим, для украинцев сегодня доступны сразу несколько европейских банков с регистрацией в Прибалтике, в которых можно свободно открыть счет и получить мультивалютную физическую карту по почте. Таким способом получится выводить порядка 2,5 тыс. долларов в месяц на одного человека.

Но сперва нужно приобрести валюту. Сегодня украинцам доступны сразу несколько вариантов, в том числе покупка онлайн, через мобильный банкинг. Но купить можно только на 50 тыс. грн в месяц. Остальные 50 тыс. грн можно приобрести в кассе банка или обменнике и положить на валютный счет. Еще один вариант — приобрести валюту через размещение ее на депозит. На сегодня таким образом можно приобрести валюты на сумму до 200 тыс. грн в эквиваленте. Но снять ее можно будет только через 3 месяца. Также не стоит забывать про обменные пункты. Правда, курс продажи там будет выше.

Способ 3: через криптовалюту

Чтобы выводить суммы побольше, придется дополнительно завести аккаунт на одной из криптовалютных бирж, которая имеет сервис p2p переводов, предполагающий прямую торговлю пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника. Другими словами, вы скидываете гривну на гривневую карту другого человека, а взамен получаете крипто-актив, который в дальнейшем можете вывести на карту иностранного банка или оставить в виде инвестиций на бирже.

Преимуществом этой схемы являются куда большие лимиты, которые ограничены лимитами вашего банка на переводы между украинскими картами.

В большинстве банков лимиты на карточные переводы по Украине составляют 30 тыс. грн в день и 400 тыс. грн в месяц. Такой размер в большей степени обусловлен нормами финмонитринга, меры которого значительно усилены для переводов на более 30 тыс. грн. А 400 тыс. грн в месяц является предельной суммой для проверки происхождения средств.

Поэтому даже если отдельные банки не устанавливают жестких лимитов на переводы между счетами внутри банка, при отправке сумм, которые превышают 400 тыс. грн в месяц, вам с высокой долей вероятности придется доказывать банку происхождение средств, что может затянуться.

В то же время если придерживаться лимита в 400 тыс. грн, то за месяц в среднем можно вывести порядка 10 тыс. долларов с одной украинской карты. Если открыть счета в двух или трех банках, лимиты увеличатся соответственно

Но есть и дополнительные налоговые риски. Дело в том, что поступление на ваш счет от неизвестного человека крипто-активов, согласно налоговому законодательству, рассматривается как благо, которое должно облагаться налогом в размере 19,5%. И хотя налоговая не имеет доступа к криптобиржам, вопросы могут начаться, когда вы будете выводить эти средства на счета банков. Особенно в крупном размере.

Способ 4: карточный туризм

Еще одна схема, которая пользовалась популярностью еще с начала войны, — это карточный туризм. В первые месяцы войны, до того как НБУ сократил лимиты на снятие средств в банкоматах за границей с украинских гривневых карт, данная схема пользовалась широкой популярностью среди украинцев, которые могли пересекать границу. Ее суть заключалась в том, что человек ехал, например, в Польшу, снимал там деньги с банкомата со своей гривневой карточки по официальному курсу в валюте и возвращался продавать наличку обратно с маржой до 10%. И так по кругу.

Сейчас же на снятие средств заграницей с гривневых карт установлен лимит в размере 50 тыс. грн или 12,5 тыс. грн в неделю. Но для счетов в иностранной валюте действуют куда большие лимиты, а именно эквивалент 100 тыс. грн в день.

Способ 5: серые обменники

В последнее время в Украине активно начали появляться компании, которые специализируются на выводе средств за границу. Работают они по принципу ныне недоступных для перевода средств из Украины сервисов типа Western Union. Однако их легальность вызывает вопросы, поэтому мы не будем публиковать их названия. На рекламу одной из таких компаний мы наткнулись в соцсетях. Судя по описанию, компания имеет обменные пункты сразу в нескольких странах и предлагает вывести средства за границу за небольшой процент, как правило, 5%. "Вы приносите кэш в офис в Киеве, а забрать можете уже через пару часов в Варшаве или Вильнюсе. Стоимость услуги — 5% от перевода", — сказали нам в одной из таких компаний.

Отметим, редакция Новини.LIVE не несет ответственность за риски, которые могут наступить в ходе использования методов описанных в статье. Все вышеперечисленное носит ознакомительный характер.