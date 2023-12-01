Чим рівненські судді схожі з жителями Катару

Як пересічний житель Катару, або скільки заробляють керівники окружного суду Рівненщини
Окружні судді в Рівному зоробляють не гірше, ніж їхні колеги в Черкасах, про яких ми писали раніше. А надто — їхні начальники.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Рівненського окружного адміністративного суду
Скільки заробляє голова Рівненського окружного адміністративного суду
|січень 2022
|89 969 грн
|лютий 2022
|128 568
|березень 2022
|142 576
|квітень 2022
|211 922
|травень 2022
|142 764
|червень 2022
|142 856
|липень 2022
|173 490
|серпень 2022
|112 003
|вересень 2022
|143 073
|жовтень 2022
|143 116
|листопад 2022
|141 621
|грудень 2022
|143 280
|січень 2023
|142 201
|лютий 2023
|142 201
|березень 2023
|142 200
|квітень 2023
|142 201
|травень 2023
|142 200
|червень 2023
|245 423
|липень 2023
|163 987
|серпень 2023
|86 557
|вересень 2023
|142 200
|жовтень 2023
|142 283
|листопад 2023
|129 709
Скільки заробляє заступник голови Рівненського окружного адміністративного суду
|січень 2022
|107 792 грн
|лютий 2022
|107 892
|березень 2022
|113 131
|квітень 2022
|172 067
|травень 2022
|108 108
|червень 2022
|159 403
|липень 2022
|56 696
|серпень 2022
|132 669
|вересень 2022
|83 789
|жовтень 2022
|108 432
|листопад 2022
|108 562
|грудень 2022
|108 596
|січень 2023
|107 517
|лютий 2023
|107 517
|березень 2023
|107 517
|квітень 2023
|96 912
|травень 2023
|234 336
|червень 2023
|62 430
|липень 2023
|114 454
|серпень 2023
|119 904
|вересень 2023
|109 004
|жовтень 2023
|114 454
|листопад 2023
|114 454
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