Чим рівненські судді схожі з жителями Катару

Суддя. Фото: pixabay.com

Окружні судді в Рівному зоробляють не гірше, ніж їхні колеги в Черкасах, про яких ми писали раніше. А надто — їхні начальники.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

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Скільки заробляє голова Рівненського окружного адміністративного суду

січень 2022 89 969 грн лютий 2022 128 568 березень 2022 142 576 квітень 2022 211 922 травень 2022 142 764 червень 2022 142 856 липень 2022 173 490 серпень 2022 112 003 вересень 2022 143 073 жовтень 2022 143 116 листопад 2022 141 621 грудень 2022 143 280 січень 2023 142 201 лютий 2023 142 201 березень 2023 142 200 квітень 2023 142 201 травень 2023 142 200 червень 2023 245 423 липень 2023 163 987 серпень 2023 86 557 вересень 2023 142 200 жовтень 2023 142 283 листопад 2023 129 709

Скільки заробляє заступник голови Рівненського окружного адміністративного суду

січень 2022 107 792 грн лютий 2022 107 892 березень 2022 113 131 квітень 2022 172 067 травень 2022 108 108 червень 2022 159 403 липень 2022 56 696 серпень 2022 132 669 вересень 2022 83 789 жовтень 2022 108 432 листопад 2022 108 562 грудень 2022 108 596 січень 2023 107 517 лютий 2023 107 517 березень 2023 107 517 квітень 2023 96 912 травень 2023 234 336 червень 2023 62 430 липень 2023 114 454 серпень 2023 119 904 вересень 2023 109 004 жовтень 2023 114 454 листопад 2023 114 454

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