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Як пересічний житель Катару, або скільки заробляють керівники окружного суду Рівненщини

1 грудня 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Чим рівненські судді схожі з жителями Катару
Суддя. Фото: pixabay.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Окружні судді в Рівному зоробляють не гірше, ніж їхні колеги в Черкасах, про яких ми писали раніше. А надто — їхні начальники.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

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Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Рівненського окружного адміністративного суду

Скільки заробляє голова Рівненського окружного адміністративного суду

січень 2022 89 969 грн 
лютий 2022 128 568
березень 2022 142 576
квітень 2022 211 922
травень 2022 142 764
червень 2022 142 856
липень 2022 173 490
серпень 2022 112 003
вересень 2022 143 073
жовтень 2022 143 116
листопад 2022 141 621
грудень 2022 143 280
січень 2023 142 201
лютий 2023 142 201
березень 2023 142 200
квітень 2023 142 201
травень 2023 142 200
червень 2023 245 423
липень 2023 163 987
серпень 2023 86 557
вересень 2023 142 200
жовтень 2023 142 283
листопад 2023 129 709

Скільки заробляє заступник голови Рівненського окружного адміністративного суду

січень 2022 107 792 грн 
лютий 2022 107 892
березень 2022 113 131
квітень 2022 172 067
травень 2022 108 108
червень 2022 159 403
липень 2022 56 696
серпень 2022 132 669
вересень 2022 83 789
жовтень 2022 108 432
листопад 2022 108 562
грудень 2022 108 596
січень 2023 107 517
лютий 2023 107 517
березень 2023 107 517
квітень 2023 96 912
травень 2023 234 336
червень 2023 62 430
липень 2023 114 454
серпень 2023 119 904
вересень 2023 109 004
жовтень 2023 114 454
листопад 2023 114 454

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Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє керівництво,  а також суддівський корпус  Черкаського окружного адміністративного суду.

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Повідомляли про заробітки керівництва Бюро економічної безпеки, а також про те, скільки коштують мисливці за корупціонерами або які зарплати у керівників НАЗК.

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Повідомляли, скільки коштує керувати реінтеграцією окупованих територій, або яка зарплата у Ірини Верещук.

Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.

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Відомо, скільки заробляє генеральний директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я, заслужений лікар України, професор Борис Тодуров.

Повідомляли ми й про те, скільки коштує державі утримувати підлеглих Дениса Малюськи, скільки заробляє віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, а також скільки коштувала державі команда Олексія Чернишова в Міністерстві розвитку громад та територій.

Попереду ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.

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