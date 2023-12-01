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Как рядовой житель Катара, или сколько зарабатывают руководители Ровенского окружного суда

1 декабря 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Чем ровенские судьи схожи с жителями Катара
Судья. Фото: pixabay.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Окружные судьи в Ровно зарабатывают не хуже, чем их коллеги в Черкассах, о которых мы писали раньше. Особенно — их начальники.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

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В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Ровенского окружного административного суда.

Сколько зарабатывает глава Ровенского окружного административного суда

январь 2022 89 969 грн
февраль 2022 128 568
март 2022 142 576
апрель 2022 211 922
май 2022 142 764
июнь 2022 142 856
июль 2022 173 490
август 2022 112 003
сентябрь 2022 143 073
октябрь 2022 143 116
ноябрь 2022 141 621
декабрь 2022 143 280
январь 2023 142 201
февраль 2023 142 201
март 2023 142 200
апрель 2023 142 201
май 2023 142 200
июнь 2023 245 423
июль 2023 163 987
август 2023 86 557
сентябрь 2023 142 200
октябрь 2023 142 283
ноябрь 2023 129 709

Сколько зарабатывает замглавы Ровенского окружного административного суда

январь 2022 107 792 грн
февраль 2022 107 892
март 2022 113 131
апрель 2022 172 067
май 2022 108 108
июнь 2022 159 403
июль 2022 56 696
август 2022 132 669
сентябрь 2022 83 789
октябрь 2022 108 432
ноябрь 2022 108 562
декабрь 2022 108 596
январь 2023 107 517
февраль 2023 107 517
март 2023 107 517
апрель 2023 96 912
май 2023 234 336
июнь 2023 62 430
июль 2023 114 454
август 2023 119 904
сентябрь 2023 109 004
октябрь 2023 114 454
ноябрь 2023 114 454

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Впереди еще много публикаций о заработках украинских чиновников во время войны. Обещаем, что будет интересно.

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