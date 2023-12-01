Чем ровенские судьи схожи с жителями Катара

Судья. Фото: pixabay.com

Окружные судьи в Ровно зарабатывают не хуже, чем их коллеги в Черкассах, о которых мы писали раньше. Особенно — их начальники.

Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.

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В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Ровенского окружного административного суда.

Сколько зарабатывает глава Ровенского окружного административного суда

январь 2022 89 969 грн февраль 2022 128 568 март 2022 142 576 апрель 2022 211 922 май 2022 142 764 июнь 2022 142 856 июль 2022 173 490 август 2022 112 003 сентябрь 2022 143 073 октябрь 2022 143 116 ноябрь 2022 141 621 декабрь 2022 143 280 январь 2023 142 201 февраль 2023 142 201 март 2023 142 200 апрель 2023 142 201 май 2023 142 200 июнь 2023 245 423 июль 2023 163 987 август 2023 86 557 сентябрь 2023 142 200 октябрь 2023 142 283 ноябрь 2023 129 709

Сколько зарабатывает замглавы Ровенского окружного административного суда

январь 2022 107 792 грн февраль 2022 107 892 март 2022 113 131 апрель 2022 172 067 май 2022 108 108 июнь 2022 159 403 июль 2022 56 696 август 2022 132 669 сентябрь 2022 83 789 октябрь 2022 108 432 ноябрь 2022 108 562 декабрь 2022 108 596 январь 2023 107 517 февраль 2023 107 517 март 2023 107 517 апрель 2023 96 912 май 2023 234 336 июнь 2023 62 430 июль 2023 114 454 август 2023 119 904 сентябрь 2023 109 004 октябрь 2023 114 454 ноябрь 2023 114 454

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