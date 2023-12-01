Чем ровенские судьи схожи с жителями Катара

Как рядовой житель Катара, или сколько зарабатывают руководители Ровенского окружного суда
Окружные судьи в Ровно зарабатывают не хуже, чем их коллеги в Черкассах, о которых мы писали раньше. Особенно — их начальники.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Ровенского окружного административного суда.
Сколько зарабатывает глава Ровенского окружного административного суда
|январь 2022
|89 969 грн
|февраль 2022
|128 568
|март 2022
|142 576
|апрель 2022
|211 922
|май 2022
|142 764
|июнь 2022
|142 856
|июль 2022
|173 490
|август 2022
|112 003
|сентябрь 2022
|143 073
|октябрь 2022
|143 116
|ноябрь 2022
|141 621
|декабрь 2022
|143 280
|январь 2023
|142 201
|февраль 2023
|142 201
|март 2023
|142 200
|апрель 2023
|142 201
|май 2023
|142 200
|июнь 2023
|245 423
|июль 2023
|163 987
|август 2023
|86 557
|сентябрь 2023
|142 200
|октябрь 2023
|142 283
|ноябрь 2023
|129 709
Сколько зарабатывает замглавы Ровенского окружного административного суда
|январь 2022
|107 792 грн
|февраль 2022
|107 892
|март 2022
|113 131
|апрель 2022
|172 067
|май 2022
|108 108
|июнь 2022
|159 403
|июль 2022
|56 696
|август 2022
|132 669
|сентябрь 2022
|83 789
|октябрь 2022
|108 432
|ноябрь 2022
|108 562
|декабрь 2022
|108 596
|январь 2023
|107 517
|февраль 2023
|107 517
|март 2023
|107 517
|апрель 2023
|96 912
|май 2023
|234 336
|июнь 2023
|62 430
|июль 2023
|114 454
|август 2023
|119 904
|сентябрь 2023
|109 004
|октябрь 2023
|114 454
|ноябрь 2023
|114 454
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