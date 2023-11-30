Як правильно дарувати гроші — головні прикмети і заборони

Людина, яка тримає подарункову коробку з грошима. Фото: Freepik

У народі вважається, що дарувати гроші і отримувати їх як подарунок — дуже небезпечно, оскільки так можна позбавити себе благополуччя. Тому варто знати, як правильно дарувати гроші, щоб не притягнути до себе суцільні нещастя.

Про це повідомляє Pixel.

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Прикмети, пов'язані з грошима

Існують певні народні прикмети, що не можна дарувати гроші, адже це вважається невдалим і нещасливим рішенням. Але тут потрібно зважати на ситуацію, в якій ви перебуваєте, і відношення з людьми. Наприклад, якщо чоловік подарує своїй дружині на річницю весілля гроші, це нічим хорошим не закінчиться.

Людина, яка тримає конверт з грошима. Фото: Freepik

Сума грошей, яку можна подарувати

Є повір’я стосовно того, що сума грошей для подарунку повинна бути непарною, щоб вона могла принести удачу. Наприклад, дарувати можна 101, 501 або 1001 гривню. Справа в тому, що парні суми можуть бути асоціацією негативу і розпаду.

Коли та як можна дарувати гроші

Також є певні заборони, яким чином і як категорично не можна дарувати гроші. Такий подарунок не можна вручати ввечері, щоб не спровокувати фінансові втрати. Також не слід дарувати гроші у четвер, адже можна втратити своє багатство.

Конверт з великою сумою грошей. Фото: Freepik

Як правильно дарувати гроші

Щоб подарувати людині гроші, варто знати, що слід додати якесь особисте повідомлення, щоб зробити цей подарунок більш значущим. Розкажіть про власні почуття і побажайте щось отримувачу, щоб посилити емоційну складову цього подарунку.

Також при виборі суми і методу дарування грошей потрібно враховувати інтереси людини. Наприклад, якщо людина хоче відправитися у якусь подорож, можна подарувати їй якусь певну суму грошей і написати, для чого вона.

Слід додати до подарунку оригінальне пакування, щоб підкреслити його особливість і зробити більш привабливим.

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