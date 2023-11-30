Як правильно дарувати гроші — головні прикмети і заборони

Як правильно дарувати гроші, щоб не накликати нещастя — прикмети
У народі вважається, що дарувати гроші і отримувати їх як подарунок — дуже небезпечно, оскільки так можна позбавити себе благополуччя. Тому варто знати, як правильно дарувати гроші, щоб не притягнути до себе суцільні нещастя.
Про це повідомляє Pixel.
Прикмети, пов'язані з грошима
Існують певні народні прикмети, що не можна дарувати гроші, адже це вважається невдалим і нещасливим рішенням. Але тут потрібно зважати на ситуацію, в якій ви перебуваєте, і відношення з людьми. Наприклад, якщо чоловік подарує своїй дружині на річницю весілля гроші, це нічим хорошим не закінчиться.
Сума грошей, яку можна подарувати
Є повір’я стосовно того, що сума грошей для подарунку повинна бути непарною, щоб вона могла принести удачу. Наприклад, дарувати можна 101, 501 або 1001 гривню. Справа в тому, що парні суми можуть бути асоціацією негативу і розпаду.
Коли та як можна дарувати гроші
Також є певні заборони, яким чином і як категорично не можна дарувати гроші. Такий подарунок не можна вручати ввечері, щоб не спровокувати фінансові втрати. Також не слід дарувати гроші у четвер, адже можна втратити своє багатство.
Як правильно дарувати гроші
Щоб подарувати людині гроші, варто знати, що слід додати якесь особисте повідомлення, щоб зробити цей подарунок більш значущим. Розкажіть про власні почуття і побажайте щось отримувачу, щоб посилити емоційну складову цього подарунку.
Також при виборі суми і методу дарування грошей потрібно враховувати інтереси людини. Наприклад, якщо людина хоче відправитися у якусь подорож, можна подарувати їй якусь певну суму грошей і написати, для чого вона.
Слід додати до подарунку оригінальне пакування, щоб підкреслити його особливість і зробити більш привабливим.
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