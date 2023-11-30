Как правильно дарить деньги — главные приметы и запреты

Человек, держащий подарочную коробку с деньгами. Фото: Freepik

В народе считается, что дарить деньги и получать их как подарок очень опасно, поскольку так можно лишить себя благополучия. Поэтому следует знать, как правильно дарить деньги, чтобы не привлечь к себе сплошные несчастья.

Об этом сообщает Pixel.

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Приметы, связанные с деньгами

Есть определенные народные приметы, что нельзя дарить деньги, ведь это считается неудачным и несчастливым решением. Но здесь нужно учитывать ситуацию, в которой вы находитесь, и отношения с людьми. К примеру, если муж подарит своей жене на годовщину свадьбы деньги, это ничем хорошим не закончится.

Человек, держащий конверт с деньгами. Фото: Freepik

Сумма денег, которую можно подарить

Есть поверье, что сумма денег для подарка должна быть нечетной, чтобы она могла принести удачу. К примеру, дарить можно 101, 501 или 1001 гривну. Дело в том, что парные суммы могут являться ассоциацией негатива и распада.

Когда и как можно дарить деньги

Также есть определенные запреты, каким образом и как категорически нельзя дарить деньги. Такой подарок нельзя вручать вечером, чтобы не спровоцировать финансовые потери. Также не следует дарить деньги в четверг, ведь можно лишиться своего богатства.

Конверт с большой суммой денег. Фото: Freepik

Как правильно дарить деньги

Чтобы подарить человеку деньги, следует знать, что следует добавить какое-нибудь личное сообщение, чтобы сделать этот подарок более значимым. Расскажите о собственных чувствах и пожелайте что-нибудь получателю, чтобы усилить эмоциональную составляющую этого подарка.

Также при выборе суммы и метода дарения денег следует учитывать интересы человека. Например, если человек хочет отправиться в какое-нибудь путешествие, можно подарить ему какую-то определенную сумму денег и написать, для чего она.

Следует добавить к подарку оригинальную упаковку, чтобы подчеркнуть его особенность и сделать более привлекательным.

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